Il Movimento 5 Stelle convoca l’assemblea degli iscritti per “riabilitare” Conte e il nuovo Statuto Il M5s prova a “forzare la mano” dopo la pronuncia del Tribunale di Napoli di inizio mese per far tornare Giuseppe Conte presidente del Movimento.

A cura di Giacomo Andreoli

Il Movimento 5 stelle ha convocato l'assemblea degli iscritti il prossimo 10 marzo per ripetere la votazione sullo Statuto bloccata dal Tribunale di Napoli, riabilitando così il leader Giuseppe Conte. Inoltre si chiederà agli iscritti di far accedere il M5S ai benefici previsti dalla legge sul due per mille, iscrivendo il Movimento al registro dei partiti.

L'assemblea si terrà dalle 8 alle 22 del 10 marzo 2022 in prima convocazione e dalle 8 alle 22 dell’11 marzo 2022 in seconda convocazione. Secondo quanto si legge sul sito www.movimento5stelle.eu "potranno votare solamente gli iscritti da almeno sei mesi, come da Regolamento adottato dal Comitato di Garanzia l’8 novembre 2018". La votazione si svolgerà esclusivamente utilizzando lo strumento telematico SkyVote.

Il nuovo Statuto propone la figura del Presidente come "unico titolare e responsabile della determinazione e dell'attuazione dell'indirizzo politico", mentre il Garante è "il custode dei Valori fondamentali dell'azione politica del MoVimento 5 Stelle".

La mossa del Movimento dopo lo stop del Tribunale di Napoli

Secondo il Movimento l'operazione sarebbe possibile nonostante la pronuncia del Tribunale, che aveva disposto la sospensione delle votazioni con cui era stato modificato lo Statuto ed eletto Giuseppe Conte alla presidenza del Movimento. Dietro la decisione dei giudici c'erano una serie di presunti vizi procedurali, primo tra tutti l'esclusione dalla votazione di tutti gli iscritti da meno di sei mesi. I grillini, però, si appellano al regolamento del 2018 secondo cui questi iscritti non possono votare e fanno esprimere l'assemblea su atti successivi a quelli contestati dal Tribunale.

Le scorse modifiche dello Statuto erano state approvate il 2-3 agosto. Tre giorni dopo, il 6 agosto, gli iscritti avevano eletto Giuseppe Conte con oltre il 92% dei voti. Se il 10 e 11 marzo verranno riconfermate le variazioni si dovranno quindi eleggere di nuovo Presidente e Garante. La scelta di Conte e Beppe Grillo sarebbe scontata.

L'ordine del giorno dell'assemblea prevede: