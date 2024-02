Il ministro Crosetto ricoverato d’urgenza nella notte, sospetto di pericardite Il ministro della Difesa è stato ricoverato d’urgenza nella notte. A farlo sapere è lo stesso ministero, con una nota. Si sarebbe recato al Pronto soccorso da solo e a piedi, per un forte dolore al petto. Stando a fonti d’agenzia, potrebbe trattarsi di una pericardite, cioè un’infiammazione del pericardio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Luca Pons

Nella notte, il ministro della Difesa Guido Crosetto è stato ricoverato d'urgenza in ospedale. A farlo sapere è una nota dello stesso ministero della Difesa, riportata da numerose agenzie di stampa. A quanto si apprende, fin da ieri mattina Crosetto aveva sentito un dolore al petto. La sera quindi si sarebbe presentato al Pronto soccorso dell'ospedale San Carlo di Nancy, presentando forti dolori al petto. La nota del ministero specifica che il ministro si è mosso da solo e a piedi: significa che la situazione non è stata tale da richiede un'ambulanza o un trasporto in auto.

Sempre secondo quanto riportato dal ministero della Difesa, Crosetto è stato immediatamente monitorato e poi ha ricevuto una coronarografia per identificare il problema. Al momento, non c'è nessuna notizia ufficiale sulle sue condizioni. Fonti ospedaliere, citate dalle medesime agenzie di stampa, avrebbero però riferito che potrebbe trattarsi di una pericardite.

La pericardite è un'infiammazione del pericardio, ovvero la membrana che contiene il cuore. A sua volta il pericardio è formato da due membrane, che sono separate da un sottile strato di liquido. Ci sono molte cause possibili per un'infiammazione del pericardio. Tra i sintomi più comuni c'è proprio quello che avrebbe avvertito il ministro, ovvero un dolore al petto o dietro lo sterno.

Questa mattina, il ministro Crosetto avrebbe dovuto presenziare alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dei carabinieri. La sua presenza era prevista insieme a quella del ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti.