Turista attaccato da un orso in Trentino, ferito agli arti: in ospedale in elicottero L'episodio nella prima mattinata di oggi, martedì 16 luglio, in località Naroncolo, nel territorio del Comune di Dro, in provincia di Trento. Il turista straniero è stato elitrasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento con ferite a braccia e gambe.

A cura di Antonio Palma

Immagine di repertorio

Brutta disavventura nelle scorse ore per un turista in vacanza in Trentino quando si è trovato faccia a faccia con un orso che lo ha attaccato ferendolo. L’episodio nella prima mattinata di oggi, martedì 16 luglio, in località Naroncolo, nel territorio del Comune di Dro, in provincia di Trento. Secondo una prima ricostruzione, riportata dalla stessa Provincia autonoma, l’uomo, un cittadino tedesco, stava passeggiando tra i boschi quando si sarebbe ritrovato davanti un esemplare di orso che lo avrebbe attaccato prima di allontanarsi.

Dopo l’allarme, scattato intorno alle 7 con una chiamata di emergenza al 112, sul posto sono giunti diversi sanitari che hanno soccorso il malcapitato, trasportandolo d’urgenza all'ospedale di Trento con ferite agli arti. Vista la zona impervia, sul luogo è stato fatto atterrare un elicottero di emergenza dei Vigili del fuoco che ha provveduto all’elitrasporto del ferito all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Sul luogo dei fatti sono accorsi anche gli uomini della forestale che hanno avviato subito gli accertamenti del caso per ricostruire l’accaduto e stanno svolgendo ora anche i rilievi per identificare l’orso che avrebbe attaccato il turista.

Il caso rischia di riacutizzare le polemiche attorno alla presenza di una nutrita popolazione di Orsi in Trentino che la autorità locali sembrerebbero intenzionate a ridurre drasticamente. Una polemica divampata dopo il triste caso di Andrea Papi, il govane ucciso dall'orsa JJ4 in un attacco nei boschi di Caldes il 5 aprile del 2023 mentre faceva una passeggiata.

Da allora diversi i casi segali di aggressione di orsi anche se fortunatamente mai con conseguenze tragiche. L’ultimo episodio pochi giorni fa quando una turista svizzera con tre bambini si è trovata faccia a faccia con una femmina di orso accompagnata da almeno un piccolo. L'episodio il 10 luglio scorso, lungo la sponda sudoccidentale del lago di Molveno dove la famiglia faceva una passeggiata. L’orsa ha toccato la donna sulla maglietta, senza però causare alcuna ferita, prima di allontanarsi.