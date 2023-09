Il messaggio di Marta Fascina nel giorno del compleanno di Berlusconi: “Il nostro amore ci lega per l’eternità” Oggi Silvio Berlusconi avrebbe compiuto 87 anni: tra i vari ricordi degli esponenti di Forza Italia sui social spicca quello della vedova Marta Fascina, che ricorda il loro grande amore. In occasione della giornata, inizia anche la convention del partito a Paestum.

A cura di Andrea Miniutti

Oggi Silvio Berlusconi avrebbe compiuto 87 anni. In occasione del suo compleanno, Marta Fascina – la compagna degli ultimi anni di vita del Cavaliere, scomparso nel giugno di quest'anno – ha voluto dedicare a suo marito un post su Instagram. "Amore mio oggi è il tuo compleanno, auguri a Te, leader indiscusso della politica italiana e mondiale, illuminato statista, lungimirante e straordinario imprenditore, campione nello sport, re della comunicazione, ma soprattutto uomo buono, generoso e giusto": con queste parole inizia il messaggio d'amore dedicato al leader forzista.

L'augurio-ricordo di Fascina continua così:

Auguri a Te che sei entrato nei libri di storia.

A Te che sei baluardo di democrazia e di libertà.

A Te che sei un esempio di concretezza, pragmatismo, dinamismo, visione per le future generazioni.

A Te che hai cambiato il modo di vedere ed interpretare il mondo.

Auguri a Te che hai solo fatto del bene all’Italia ed agli Italiani.

A Te che hai donato incondizionatamente amore, speranza, armonia e fiducia,

Auguri a Te che ogni giorno scaldi ed illumini il mio cuore.

Più volte è stato raccontato il lungo lutto della deputata di Forza Italia. Le sue, infatti, sono parole nostalgiche, di sofferenza: "Ma mi fa male non stringere la tua mano, mi fa male non poterti abbracciare, mi fa male non poterti guardare negli occhi e con il nostro sguardo complice rassicurarci sull’amore che ci lega e ci legherà per l’eternità", ma ha la sicurezza che "le nostre mani torneranno a ricongiungersi e noi torneremo ad essere nostri per l’eternità". Poi, la conclusione: "Buon compleanno amore mio, ti amo eternamente. Tua Marta".

Tra i vari esponenti del partito che hanno fatto gli auguri all'ex presidente del Consiglio c'è anche Antonio Tajani, il suo successore: "Abbiamo il dovere di ricordare agli italiani quello che Berlusconi ha fatto. Non un ricordo nostalgico, ma un ricordo di Berlusconi che guarda al futuro".

Oggi, in occasione del Berlusconi Day, inizia la convention di Forza Italia, una tre-giorni organizzata a Paestum e cui per ora non dovrebbe partecipare Marta Fascina. Durante l'apertura della conferenza ci sarà un ologramma del Cavaliere a cui Giancarlo Giannini ha dato la voce, un modo per commemorare la scomparsa del fondatore del partito.

Lasciati i momenti di commiato alle spalle, questi giorni di incontri serviranno anche ad andare oltre l'era del Cavaliere: domenica, salvo nuove candidature, sarà confermata la leadership di Antonio Tajani, che fino ad ora è stato segretario ad interim, e saranno eletti i suoi quattro vice. Alla convention, oltre agli esponenti di Forza Italia, parteciperanno diversi ospiti: Adriano Galliani (attualmente in corsa per un posto in Parlamento), Paolo Del Debbio, Augusto Minzolini, Al Bano, Katia Ricciarelli, Flavio Cattaneo (ad di Enel) e molti altri.