Alla convention di Paestum di Forza Italia ci sarà pure Berlusconi, come ologramma Alla tre giorni di Forza Italia in programma nel weekend a Paestum, in Campania, ci sarà anche Berlusconi, ma come ologramma.

A cura di Annalisa Cangemi

Forza Italia non rinuncia al suo fondatore per la convention del partito che si terrà a Paestum il prossimo 29 settembre, e decide di ricordarlo con un ologramma. La scelta di un avatar, un'immagine tridimensionale della dimensione di circa 60 centimetri, è sembrata agli organizzatori il modo migliore per commemorare il defunto leader, scomparso lo scorso 12 giugno.

In pratica l'ologramma sarà proiettato all'ingresso dell'hotel Ariston dove si terranno i lavori della kermesse. E l'attore Giancarlo Giannini gli presterà la sua voce, per rievocare lo storico discorso al Congresso nazionale Usa nel 2006.

I lavori della tre giorni inizieranno quindi il prossimo 29 settembre – giorno in cui il Cavaliere avrebbe compiuto 87 anni – con l'esecuzione dell'Inno d'Italia e quello d'Europa eseguiti dal coro del conservatorio di Salerno. Ad accogliere delegati e simpatizzanti di Forza Italia al Berlusconi day di Paestum ci sarà quindi un avatar di Silvio Berlusconi. All'ingresso dell'hotel, hanno spiegato gli organizzatori all'Adnkronos, sarà allestita un ventola olografica, nel gergo tecnico, di circa 60 centimetri, che proietterà l'immagine tridimensionale di Berlusconi. Gli ospiti della kermesse potranno vedere la sagoma di Berlusconi, o meglio, la testa quasi a grandezza naturale, che sorriderà e saluterà il ‘suo' popolo, riunito per commemorarlo.

"L'immagine di Berlusconi sarà proiettata dalla ventola olografica, la sua sagoma sarà trasparente, come se fluttuasse", ha spiegato chi ha lavorato alla realizzazione grafica dellologramma, ovvero il team ‘Crisalide', una rete di imprese del napoletano, che fa capo al professore Mario Migliulo.

Difficilmente alla kermesse parteciperà Marta Fascina, e non si hanno notizie di un suo eventuale messaggio di saluto scritto. Probabilmente resterà inascoltato il consiglio del fratello dell'ex premier Paolo, che ha provato a spronare la compagna di Berlusconi a superare il lutto: "Silvio ci ha momentaneamente lasciato, ma c'è sempre, basta con le lacrime". Non dovrebbero presenziare neanche i figli del Cavaliere, e al momento pare che Marina e Piersilvio stiano solo preparando un testo scritto per un saluto.

Il partito, al contrario, vuole guardare avanti. Domenica 1 ottobre infatti si terrà il Consiglio nazionale che approverà una serie di modifiche statutarie per preparare il Congresso nazionale del 24-25 febbraio prossimi, dove sarà ufficializzata la leadership del segretario Tajani con l'elezione di 4 suoi vice. A meno che a sorpresa non spunti uno sfidante, in grado di contendere il posto all'attuale numero uno di Fi.