Forza Italia vuole che Adriano Galliani prenda il posto di Silvio Berlusconi in Senato Antonio Tajani ha annunciato che proporrà al partito e al resto del centrodestra di candidare Galliani alle elezioni suppletive nel collegio di Monza, rimasto vacante dopo la morte di Silvio Berlusconi.

A cura di Tommaso Coluzzi

Si prospetta un grande ritorno a Palazzo Madama. Adriano Galliani potrebbe prendere il posto di Silvio Berlusconi in Senato. L'annuncio l'ha dato Antonio Tajani: "Proporrò alla segreteria nazionale di Forza Italia e agli alleati il nome di Adriano Galliani come candidato al collegio senatoriale di Monza – ha twittato il vicepresidente del Consiglio e leader di Forza Italia – Sul suo nome ho trovato il convinto consenso della famiglia Berlusconi che ho incontrato oggi a Milano". Per lo storico braccio destro di Berlusconi, sarebbe appunto un ritorno: Galliani è stato senatore dal 2018 al 2022, poi non si è ripresentato alle elezioni dello scorso settembre. Nella sua esperienza parlamentare, tra l'altro, non si è distinto particolarmente.

Il seggio in ballo in Senato, è quello rimasto vacante dopo la morte di Silvio Berlusconi. L'ex presidente del Consiglio era stato eletto nel collegio uninominale Lombardia 06, conosciuto come Monza e Brianza. E proprio lì si tornerà al voto, il prossimo 22 e 23 ottobre, per decidere chi prenderà il suo posto. Trattandosi di un seggio assegnato con il sistema maggioritario, basterà ottenere un voto in più degli altri candidati per essere eletto.

Per settimane si è parlato di chi potesse prendere il posto di Berlusconi in Senato. I partiti devono presentare dei candidati, che terranno una breve campagna elettorale nel collegio per chiedere di essere votati. Parliamo di un territorio favorevole al centrodestra, visto l'esito delle ultime elezioni, ma le suppletive hanno sempre un risultato incerto e un tasso di partecipazione bassissimo. Il centrodestra sceglie di schierare Adriano Galliani, mentre ancora non è chiaro cosa farà il centrosinistra – se si presenterà in coalizione, in qualche formula più o meno inedita – e chi deciderà di candidare.