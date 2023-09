Elezioni suppletive a Monza 2023: data, candidati e come si vota per il seggio di Berlusconi in Senato Il 22 e il 23 ottobre si voterà per scegliere chi prenderà il seggio di Silvio Berlusconi al Senato per il collegio numero 6 della Lombardia, che comprende 55 comuni di Monza e Brianza. Otto i candidati in corsa per il seggio, tra i favoriti Adriano Galliani per l’area di centrodestra e Marco Cappato per il centrosinistra. Il collegio è uninominale maggioritario, viene eletto chi ha un voto in più degli avversari.

Sara Tirrito

Marco Cappato e Adriano Galliani, candidati alle elezioni suppletive a Monza

Domenica 22 e lunedì 23 ottobre 2023 a Monza si terranno le elezioni suppletive per eleggere un senatore nel seggio lasciato vacante da Silvio Berlusconi. Si vota dalle ore alle ore 7 alle 23 di domenica 22 ottobre e dalle 7 alle 15 di lunedì 23 ottobre.

Il collegio coinvolto è l'uninominale numero 6 della Regione Lombardia, comprende 55 comuni della provincia di Monza e Brianza. I candidati favoriti sono l'ex senatore di Forza Italia e dirigente del Monza Calcio Adriano Galliani e l'ex parlamentare e tesoriere dell'associazione Luca Coscioni tra Marco Cappato.

Quando si vota per le elezioni suppletive a Monza 2023: date e orari

Le elezioni suppletive a Monza si terranno domenica 22 ottobre e, per mezza giornata, lunedì 23 ottobre. I seggi saranno aperti dalle 7 del mattino e chiuderanno alle 23 del 22 ottobre, alle 15 il giorno successivo.

L'elezione è detta suppletiva perché si vota per nominare il candidato che prenderà il posto di Silvio Berlusconi, titolare del seggio al momento della morte, avvenuta il 12 giugno 2023. Alla chiusura delle votazioni si darà il via alle operazioni di scrutinio.

Chi sono i candidati

Otto i candidati che aspirano a conquistare il seggio che fu di Silvio Berlusconi. I nomi che sembrano avere più speranze sono quelli di Marco Cappato e Adriano Galliani. Cappato si presenta da indipendente ma ha ottenuto l'appoggio dei principali partiti del centrosinistra, tra cui il Partito democratico. È il volto dell'associazione Luca Coscioni da deputato europeo, è stato relatore del Parlamento europeo sui Diritti umani. Suo principale rivale è considerato Adriano Galliani. Attuale amministratore delegato del Monza calcio, è stato senatore per Forza Italia e molto vicino a Silvio Berlusconi.

Outsider delle suppletive a Monza è considerato Cateno De Luca. Attuale primo cittadino di Taormina , è stato il sindaco di Messina dal 2018 al 2022 e ha fondato il movimento Sud chiama Nord, con cui si candida.

Tra gli altri candidati, Domenico Di Modugno si presenta per il Partito comunista, Daniele Giovanardi per la lista Democrazia sovrana popolare, Lillo Massimiliano Musso per Forza del popolo, Andrea Brenna per Democrazia e Sussidiarietà, Giovanna Capelli per Unione popolare. Fuori dalle liste il Movimento cinque stelle, che in un primo momento aveva deciso di sostenere Cappato per poi decidere di non esprimere nessun candidato.

Come si vota per le elezioni suppletive in Senato

Il collegio di Monza è uninominale con sistema maggioritario, verrà eletto senatore il candidato che otterrà un voto in più rispetto agli altri avversari. Per gli elettori residenti all'estero e iscritti nelle liste Aire non è possibile votare per corrispondenza. Questi elettori hanno ricevuto una cartolina con luogo e data della votazione e possono votare solo se riescono a recarsi in Italia nella sezione di appartenenza.

Le persone gravemente malate o che non possono allontanarsi dall'abitazione per mancanza di mezzi, privati e pubblici, possono chiedere il voto domiciliare. La richiesta si fa allegando la tessera elettorale e la certificazione medica. Il modulo per la domanda di voto domiciliare è sul sito del Comune di Monza.

Le intenzioni di voto e i sondaggi

Il collegio di Monza è storicamente considerato di centrodestra. Silvio Berlusconi aveva conquistato quel seggio con il 50,27%, il doppio di quelli ottenuti dal Partito democratico. La candidatura di Cappato tuttavia è considerata forte. Nato a Monza, si presenta con la lista autonoma Con Cappato sostenuto da tutto il centrosinistra.

Di certo, la loro sfida sarà lo specchio delle intenzioni di voto degli elettori su scala nazionale. Secondo gli ultimi sondaggi, diffusi da Youtrend il 29 settembre, se si andasse a votare per le eleggere un nuovo governo oggi Fratelli d'Italia otterrebbe il 28,5% mentre il Pd il 19,7%.