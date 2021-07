Il green pass non sarà obbligatorio in Italia per i bambini sotto ai 12 anni Dal 6 agosto il green pass diventerà obbligatorio in Italia per svolgere attività come mangiare al ristorante al chiuso, andare al cinema o a teatro e tante altre. L’obbligo, però, riguarderà solo le fasce d’età che possono ricevere il vaccino contro il Covid. Per questo motivo i bambini sotto i 12 anni sono esentati dal green pass, ma possono comunque richiederlo dai tre anni in su, soprattutto in caso di viaggio all’estero.

A cura di Tommaso Coluzzi

Per i bambini sotto ai 12 anni il green pass non sarà obbligatorio. Come previsto dal decreto Covid varato giovedì dal governo Draghi, la certificazione verde diventerà obbligatoria per una serie di attività a partire dal 6 agosto, ma non per tutti i cittadini. Infatti, al comma 3 dell'articolo 3 si legge: "Le disposizioni di cui al comma 1 – l'obbligo di green pass ndr – non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del ministero della Salute". Insomma, i bambini che hanno meno di 12 anni, e quindi per ora non hanno la possibilità di ricevere il vaccino contro il Covid, non sono obbligati ad utilizzare il green pass per le attività per cui è previsto in Italia.

Come funziona il green pass per i minorenni

Per i bambini e i ragazzi minorenni la situazione cambia molto a seconda delle fasce d'età. Per chi ha tra i 12 e i 17 anni, infatti, la regola è esattamente la stessa prevista per gli adulti: green pass obbligatorio dal 6 di agosto e ottenibile attraverso vaccinazione, guarigione da Covid o tampone negativo entro le 48 ore precedenti. Altrimenti i ragazzi in questa fascia d'età non potranno andare al cinema, al ristorante, in piscina e in molti altri posti. Al di sotto dei 12 anni le cose cambiano, perché il green pass non è obbligatorio. Per questo motivo, infatti, non sarà richiesto. Ma se lo si volesse ugualmente? Ad esempio nei Paesi europei ci sono indicazioni differenti per quanto riguarda i viaggi e c'è chi lo richiede anche per un under 12. Nei primi due anni di vita non è possibile ottenerlo; tra i due e i cinque anni si può fare richiesta (senza dover effettuare test o tamponi) in caso fosse necessario ad esempio per un viaggio all'estero; tra i sei e gli undici anni è possibile riceverlo grazie alla guarigione da Covid o con un tampone negativo. In ogni caso le procedure per scaricarlo sono le stesse che valgono anche per gli adulti.

Green pass obbligatorio, quando servirà

A partire dal 6 agosto il green pass diventerà obbligatorio in Italia per una lunga lista di attività: si passa dalla ristorazione alla cultura, ma anche sagre e congressi, concorsi, casinò, grandi eventi. La lista completa, all'articolo 1 comma 1 del nuovo decreto Covid, è la seguente:

Leggi anche Green Pass obbligatorio in Italia dal 6 agosto: come scaricarlo sul cellulare