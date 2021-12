Il governo pensa a un contributo di solidarietà dai redditi alti per il taglio delle bollette Il governo ha sostanzialmente confermato l’impianto della riforma fiscale prevista in manovra, con un’ipotesi di sospendere il taglio dell’Irpef alla fascia sopra i 75mila euro di reddito.

A cura di Tommaso Coluzzi

La cabina di regia di questa mattina, riunita dal presidente Draghi sul tema del taglio delle tasse e delle bollette, non si è conclusa nel migliore dei modi. Da una parte il Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico e Leu, dall'altra Lega, Forza Italia e Italia Viva. Dopo aver confermato sostanzialmente l'impianto della riforma fiscale, nonostante le perplessità emerse nei giorni scorsi da diversi osservatori e soprattutto dai sindacati incontrati ieri a Palazzo Chigi, il governo si è concentrato sull'ipotesi di contrastare il caro bollette grazie a un contributo di solidarietà da parte della fascia di popolazione con un reddito più alto.

Lo aveva annunciato già la sottosegretaria al Ministero dell'Economia, Maria Cecilia Guerra di Leu, uscendo da Palazzo Chigi al termine della cabina di regia: "Ci sono valutazioni in corso per migliorare il profilo distributivo della manovra anche per tenere conto delle richieste dei sindacati – ha sottolineato – Il punto di convergenza sarà un miglioramento del profilo distributivo anche con interventi temporanei che tengano conto delle famiglie più disagiate e del caro bollette". Insomma, l'impianto della riforma fiscale resta quello, anche se secondo molti è sbilanciato verso i redditi medio alti, visto che i maggiori guadagni dal taglio dell'Irpef sono nella fascia tra i 50mila e i 55mila euro di reddito, ma si prova a intervenire sulle bollette.

Perciò si è diffusa la voce di questo contributo di solidarietà, che consisterebbe nel sospendere gli effetti del taglio dell'Irpef per la fascia di reddito più alta – quella oltre i 75mila euro – almeno per il prossimo anno, ma forse anche per il 2023. Così si ricaverebbero circa 248 milioni di euro da dirottare verso il fondo per contrastare l'aumento dei costi delle bollette di gas e luce. Non si sa ancora se questa misura vedrà la luce, perché forti dubbi sono stati sollevati dai partiti di centrodestra al governo (e da Italia Viva).