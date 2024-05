video suggerito

Il governatore della Sicilia Schifani coinvolto in un incidente in auto: portato al pronto soccorso Il presidente della Sicilia Renato Schifani è stato coinvolto in un incidente stradale poco prima dell’ingresso di Agrigento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Cangemi

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il governatore della Sicilia Renato Schifani ha avuto un incidente in auto questa mattina, mentre viaggiava su una vettura, percorrendo la strada che collega Palermo ad Agrigento, poco prima dell'ingresso nella città dei Templi. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Per precauzione è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Agrigento, dove sono stati eseguiti alcuni accertamenti.

Stando alle prime ricostruzioni, una delle due auto blindate in dotazione del governatore ha tamponato quella in cui si trovava il presidente, che si stava recando ad un appuntamento elettorale per la presentazione a San Leone della candidatura di Margherita La Rocca Ruvolo, sindaco di Montevago e parlamentare regionale, candidata di Forza Italia alle elezioni europee dell'8 e 9 giugno.

A causa di un'autovettura privata ferma in mezzo alla strada, le auto di scorta del governatore hanno sorpassato e l'ultima vettura ha tamponato quella dove si trovava Schifani. Quindi il governatore siciliano è stato portato, dagli stessi uomini della scorta, al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dove ha fatto ingresso in codice verde. Ha preso una forte botta sulla schiena, ma il presidente azzurro, è stato già dimesso dopo essere stato sottoposto a controlli, che sono durati meno di un'ora.

Leggi anche Schianto tra nave cargo e portacontainer al largo della Sicilia: i video dei soccorsi della Guardia Costiera

"Sto meglio e dopo un'ora sto uscendo", ha detto Schifani all'Italpress, dopo essere stato uscito dal pronto soccorso dell'ospedale.