Il decreto Ponte incassa la fiducia alla Camera tra le polemiche sul costo dell’opera Il decreto Ponte definisce l’assetto della Stretto di Messina Spa, la società incaricata dei lavori, e riavvia la progettazione. La fiducia è stata approvata alla Camera con 206 voti a favore.

A cura di Annalisa Girardi

Il decreto sul Ponte sullo Stretto incassa la fiducia alla Camera. Il provvedimento definisce l'assetto della Stretto di Messina Spa, la società incaricata dei lavori, e riavvia la progettazione. I voti a favore sono stati 206, a fronte di 124 contrari e 5 astenuti. Dopo il via libera alla fiducia, si attende il voto finale sul decreto previsto per domani. Il testo passerà poi all'esame del Senato.

Nei giorni scorsi il ministero dei Trasporti aveva fatto chiarezza sui costi dell'opera, affermando che ci vogliano complessivamente 13,5 miliardi di euro. Questo, almeno, è il limite indicato nel Documento di economia e finanza e riformulato dal governo in seguito all'aumento dei prezzi dei materiali. Nel 2011, infatti, il costo calcolato era di circa otto miliardi e mezzo di euro.

Proprio sui costi non sono mancate le polemiche. Anche il Wwf oggi è tornato a criticare l'opera, sottolineando che oltre a un forte impatto ambientale c'è anche da considerare proprio quello economico. E tenendo conto degli investimenti correlati, come quelli sulla rete ferroviaria, l'organizzazione afferma: "Oggi il Governo in carica accetta, a scatola chiusa e senza fare alcuna seria verifica della sostenibilità economico-finanziaria dell'opera, un costo prudenziale del Ponte stimato in 14,6 miliardi di euro (fonte Def), il 367% in più di quanto previsto a suo tempo nell'offerta economica (3,9 miliardi di euro) presentata dal GC Eurolink in occasione della gara nel 2003".

Anche in Aula ci sono state critiche da parte dell'opposizione: "L’unica reale motivazione di questo decreto, che resuscita di fatto solo la vecchia Società costituita dall’ultimo governo Berlusconi per realizzare il Ponte, sono i possibili contenziosi che rischiano di arrivare ad un miliardo di euro. Dell'opera non c è traccia: il governo ha già infatti ammesso che non c’è un progetto, non è stata quantificata la spesa e soprattutto non ci sono i finanziamenti. Quando la destra abbandonerà gli spot elettorali per affrontare con serietà il problema del gap infrastrutturale del Sud del paese saremo pronti a confrontarci", ha dichiarato Marco Simiani, capogruppo del Partito democratico in commissione Ambiente a Montecitorio, prendendo la parola prima del voto.

"Il Ponte sullo Stretto di Messina è fondamentale e strategico. Da siciliano non posso che esprimere soddisfazione e ringraziare il lavoro di Matteo Salvini perché finalmente, dopo anni, si parla di un collegamento stabile tra la Sicilia e il resto del continente", ha replicato il deputato della Lega, Anastasio Carrà. Per poi concludere: "Il ministro Salvini con audacia e coraggio, ha interrotto mezzo secolo di inettitudine e politica dei ‘No', passando dalle parole ai fatti. L'opposizione è lontana dall'idea di sviluppo e progresso del Paese e si nutre di sterile propaganda che porta solo allo stallo del sistema Italia. La Lega crede nel futuro, crede in un progetto cruciale che favorirà mobilità, turismo ed economia di tutta l'Italia, creando nuovi corridoi con l'Europa".