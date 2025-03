video suggerito

I prezzi della spesa tornano a salire, quanto è aumentata l’inflazione a marzo e perché Dopo oltre un anno l’inflazione torna a toccare la soglia del 2% in Italia. L’aumento dei prezzi, registrato dall’Istat, è dovuto soprattutto all’incremento del costo dell’energia. Non è un dato preoccupante in sé, ma il segno che da inizio anno la salita dei prezzi è ripresa e, con i dazi in arrivo, potrebbe accelerare. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Luca Pons

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo oltre un anno in cui gli aumenti dei prezzi sono stati contenuti – nel 2024 l'inflazione complessiva è stata dell'1% – negli ultimi mesi i rialzi hanno ripreso ad accelerare. A marzo 2025, secondo i calcoli preliminari di Istat, l'inflazione è stata del 2% rispetto a marzo 2024. Era dalla fine del 2023 che non si raggiungeva la ‘soglia' del 2% annuo.

Non si tratta di una soglia alta di per sé, anzi: normalmente la Banca centrale europea cerca proprio di mantenere, in tutta la zona Euro, un'inflazione attorno al 2%. Al momento l'aumento dei prezzi non è a un livello tale da far preoccupare le famiglie. Basta pensare che nel 2023 in media fu del 5,7%, e nel 2022 toccò livelli che non si vedevano da decenni, culminando con quasi il 12% a ottobre e novembre.

È vero, però, che gli aumenti si accumulano: dopo il picco del 2022 i prezzi non sono mai scesi, ma semplicemente hanno continuato a salire più lentamente. Dato che molti stipendi non sono cresciuti nella stessa percentuale, questo significa che per molte famiglie c'è stata una perdita del potere d'acquisto.

Leggi anche L’oroscopo di giovedì 27 marzo 2025

E in più, come sottolinea l'Istat, alcuni prodotti sono colpiti più duramente di altri. L'inflazione su abbigliamento e mobili è ancora sotto l'1%, ne settore dei trasporti in media risulta che i prezzi siano addirittura scesi leggermente. Ma è una storia diversa se si parla dei costi della casa e della spesa: abitazione, acqua, elettricità e combustibili hanno fatto registrare un +6,4%; il ‘carrello della spesa‘ che include prodotti alimentari, per l'igiene e la pulizia della casa è cresciuto del 2,1%.

Perché l'inflazione è cresciuta a marzo

La spiegazione dell'Istituto sull'aumento di marzo è che sia dovuto all'aumento dei "beni energetici non regolamentati", come benzina, diesel, energia elettrica e gas sul mercato libero. Questi sono passati da un calo (-1,9%) a un deciso rialzo (+1,3%). La crescita dell'inflazione è dovuta anche al rincaro dei tabacchi e degli alimentari non lavorati (come carne fresca, frutta e verdura freschi, eccetera).

C'è un leggero rialzo anche per le telecomunicazioni, i servizi ricreativi e culturali e i beni durevoli. Al contrario, rallentano (non calano, ma crescono più lentamente) i prezzi dei beni energetici non regolamentati. Questi includono, ad esempio, le bollette di elettricità e gas nel mercato tutelato. E cala l'inflazione anche sui trasporti.

L'energia è quindi il fattore che ‘pesa' di più, nel complesso. Anche perché l'inflazione al netto dell'energia cresce, ma di poco: da +1,7% a +1,8%. Resta stabile invece la cosiddetta inflazione di fondo, quella calcolata senza tenere conto di energia e alimentari, che variano più rapidamente: è ferma al +1,7%.

Cosa succede ora

Negli ultimi mesi l'inflazione è tornata a crescere più rapidamente dello scorso anno. Come detto, era da fine 2023 che non si toccava il 2%. È possibile che nei prossimi mesi i prezzi torneranno a ‘rallentare' leggermente, e l'inflazione oscillerà attorno al 2%. D'altra parte, l'Italia ha ancora uno dei tassi più bassi nell'Ue (a febbraio l'inflazione nell'area Euro era al 2,3%, in Italia all'1,7%).

Uno dei motivi per cui, però, è possibile che il tasso continui a crescere è che ad aprile scatteranno i dazi degli Stati Uniti, e dovrebbero partire anche i contro-dazi europei. Uno degli effetti di queste misure è che si alzano i prezzi di alcuni prodotti – in particolare, per gli europei, quelli importati dagli Stati Uniti. Il tutto mentre la situazione internazionale resta instabile, e questo rende difficile prevedere come cambieranno i costi dell'energia.