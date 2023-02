I dati definitivi sulle primarie del Partito Democratico: Schlein ha vinto con il 53,75% Il Nazareno ha diffuso i dati definitivi sulle primarie del Pd: Elly Schlein è la vincitrice con il 53,75%, mentre Stefano Bonaccini ha ottenuto il 46,25%.

A cura di Tommaso Coluzzi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Primarie PD 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Elly Schlein è la nuova segretaria del Partito Democratico. La deputata candidata alle primarie del Pd contro Stefano Bonaccini ha ribaltato i pronostici battendo ieri il presidente dell'Emilia-Romagna. I dem hanno appena diffuso i risultati definitivi del voto – a quasi 24 ore dalla chiusura delle urne – che ha visto coinvolti in tutta Italia oltre un milione di elettori del Pd, iscritti al partito e simpatizzanti. Precisamente sono stati 1.098.623 i voti raccolti. Schlein ha ottenuto il 53,75% delle preferenze con 587.010 voti in assoluto, contro il 46,25%% del suo sfidante Bonaccini che invece ne ha totalizzati 505.032. Alla vigilia gli equilibri sembravano sostanzialmente invertiti, con il governatore leggermente favorito, anche se non in maniera schiacciante. Ha pesato molto il voto ai gazebo, visto che nei circoli Bonaccini aveva stravinto.

Lo statuto del Pd, infatti, prevede la partecipazione democratica ai gazebo – quest'anno integrati anche dal voto online, ma solo in una serie di situazioni specifiche – aperta a chiunque abbia la tessera elettorale. Ma anche ai sedicenni, che si potevano iscrivere sul sito dei dem. Gli iscritti al partito, invece, hanno votato in una fase precedente, scegliendo in una rosa di quattro candidati. Insieme a Schlein e Bonaccini c'erano anche Gianni Cuperlo e Paola De Micheli che, però, non sono mai apparsi realmente in partita. Tanto che la consultazione nei circoli del Pd si è conclusa così: Bonaccini 79.787 voti, pari al 52,87%; Schlein 52.637 voti, pari al 34,88%; Cuperlo 12.008 voti pari al 7,96%; De Micheli 6.475 voti, pari al 4,29%.

Schlein è riuscita nell'impresa di ribaltare il voto nei circoli e le previsioni dei sondaggi, vincendo abbondantemente contro il suo sfidante. Nel suo primo discorso da segretaria del Pd ha promesso che il primo partito d'opposizione – sotto la sua guida – sarà un bel problema per Giorgia Meloni e per il governo. Ora la successione a Enrico Letta è pronta, i dem ripartiranno da Elly Schlein.