Giorgia Meloni dice che il governo non ripristinerà il servizio militare obbligatorio La presidente del Consiglio Meloni all’adunata degli Alpini dice che il governo non introdurrà la leva militare obbligatoria: “È un tema che si può affrontare come ipotesi volontaria, alternativa al servizio civile”.

A cura di Annalisa Cangemi

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha partecipato stamattina alla 94esima adunata degli Alpini a Udine, dove è in corso la sfilata delle penne nere. Tra le autorità civili e militari presenti ci sono anche il ministro della Difesa Guido Crosetto, il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani e il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. La premier, accolta da applausi del pubblico presente ai bordi della strada, ha quindi passato in rassegna lo schieramento, per poi dirigersi a piedi verso la tribuna, sempre acclamata dalla folla, da cui si sono udite diverse volte le urla "brava Giorgia".

La premier, che al momento indossa un cappello verde con la penna bianca, sta assistendo in piedi alla parata accanto al ministro della Difesa Crosetto, che ha il cappello classico con la penna nera degli Alpini.

‘"La cosa importante che questa nazione ha è la consapevolezza di se stessa, del suo valore, del suo legame con il principio dell'appartenenza e della patria. E se c'è un posto dove questo si respira è qui. Nel giorno della festa della Mamma. Dopo la mamma ci sono gli Alpini come famiglia: non si poteva mancare", ha dichiarato la premier, "Io ritengo che il tema della comunità nazionale, del legame dell'appartenenza che ci lega sia una delle cose più importanti su cui bisogna fare leva per risollevare questa nazione. Quindi c'è bisogno di momenti come questi".

"Qui ci sono persone che vengono non solo da tutta Italia ma da tutto il mondo per ricordare quali siano le loro radici ed è la cosa più preziosa che abbiamo. Oggi è la festa della Mamma ma noi abbiamo sempre un'altra mamma che è la Patria senza questo legame non c'è niente che possiamo fare. Quindi venire qui ad assaporare un po' di questo sentimento è una cosa preziosissima", ha aggiunto.

La presidente del Consiglio è stata anche interpellata sulla possibilità di ripristinare la leva obbligatoria, vecchio pallino della Lega. Per Meloni è "sicuramente è un tema che si può affrontare come ipotesi volontaria, alternativa al servizio civile. Quello secondo me è l'approccio giusto".

Il messaggio di Meloni per la festa della mamma

"Grazie per aver sempre creduto in me, mamma. E se c'è una cosa che mi rende felice, è averti resa abbastanza fiera da ripagare i tuoi sacrifici, la tua solitudine, il tuo amore. Auguri a tutte le mamme, il centro del mondo", ha scritto su Twitter, la presidente del Consiglio Meloni postando una foto in compagnia della madre nella giornata dedicata alla festa della mamma.