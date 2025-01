video suggerito

Francia, è morto Jean-Marie Le Pen: aveva 96 anni È morto a 96 anni, Jean-Marie Le Pen, figura storica dell'estrema destra francese, fondatore di Front National e padre della leader di Rassemblement national Marine Le Pen.

A cura di Giulia Casula

È morto a 96 anni, Jean-Marie Le Pen, figura storica dell'estrema destra francese e padre della leader di Rassemblement national Marine Le Pen. Lo riferisce la famiglia all'Afp.

L'ex politico si trovava in una struttura in cui era ricoverato da settimane. "Circondato dai suoi cari, Jean-Marie Le Pen, è stato richiamato a Dio oggi alle 12", si legge in un comunicato della famiglia.

Nato il 20 giugno 1928, l'uomo ha fondato il Front National, partito di estrema destra nato in opposizione ai gollisti, è stato deputato all'Assemblea nazionale e ha fatto parte, per più legislature, dell'Europarlamento. Le Pen era noto per le sue posizioni conservatrici e reazionarie e per alcune dichiarazioni particolarmente controverse.

Dopo aver lasciato nel 2011 alla figlia Marine la guida di FN, è stato espulso dal partito nel 2015 per divergenze politiche ormai consolidate. Nell'agosto 2020 l'ex leader aveva fondato un istituto a suo nome per conservare e mettere a disposizione degli interessati tutti gli archivi che ripercorrono la sua carriera politica.

Durante i suoi anni alla guida della destra francese, Le Pen aveva richiesto forti politiche restrittive, tra cui la reintroduzione della pena di morte, ma anche norme più stringenti sull'immigrazione da paesi extraeuropei. Aveva spinto inoltre, per una maggiore indipendenza della Francia dall'Unione europea.

Nella sua carriere politica ha partecipato a diverse elezioni presidenziali francesi, arrivando al ballottaggio contro Jacques Chirac nella tornata elettorale del 2002, quando ottenne il 17,79%. Alle elezioni presidenziali del 2007 riuscì a raccogliere al primo turno 3.834.530 voti (10,44%), ma rimase escluso dal successivo ballottaggio in cui vinse Nicolas Sarkozy.