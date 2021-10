Forza Nuova, Draghi pensa allo scioglimento: perché il governo può farlo con un decreto

Sul tavolo del presidente del Consiglio c’è un tema: lo scioglimento di Forza Nuova. L’ha garantito ieri a Maurizio Landini, ma Draghi si trova ancora una volta in mezzo a due fuochi: il centrosinistra che presenta mozioni proprio per sciogliere il partito neofascista e il centrodestra che grida al complotto e rilancia un provvedimento contro “tutte le violenze”. Il governo, però, può agire per decreto legge e chiudere la quesitone.