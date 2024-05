Europee, il candidato presidente Schmit attacca Meloni: “In Italia diritti delle donne a rischio”

video suggerito

A cura di Luca Pons

"In Italia vediamo un attacco contro i diritti delle donne e contro i media. I partiti del gruppo dei Conservatori non sono democratici e non rispondono ai valori fondamentali dell'Unione europea". Con queste parole Nicolas Schmit, commissario europeo per il Lavoro e candidato alla presidenza della Commissione europea alle prossime elezioni, ha attaccato il governo Meloni. Lo ha fatto nel corso del primo dibattito tra i candidati che si è svolto al Parlamento europeo: c'erano Ursula von der Leyen, presidente in carica e candidata del Partito popolare europeo, Terry Reintke per i Verdi, Sandro Gozi per Renew Europe, Walter Baier per la Sinistra. Non erano rappresentati i Conservatori (Ecr, il partito europeo di Fratelli d'Italia) né Identità e democrazia (Id, quello della Lega), perché non hanno individuato dei candidati per la presidenza.

Lo scontro sulle alleanze nel prossimo Parlamento con Meloni e i Conservatori

La risposta di Schmit è arrivata dopo una domanda sul tema delle alleanza nella prossima legislatura: i Popolari di Ursula von der Leyen potrebbero decidere di avvicinarsi ai Conservatori, spostando a destra l'asse politico dell'Unione europea. Come candidato dei Socialisti, che storicamente sono stati alleati dei Popolari nel Parlamento europeo, Schmit ha chiarito che non ci sarà la disponibilità a fare parte di questa eventuale alleanza: "Sono pronto a lavorare con tutte le forze democratiche, ma non considero che Ecr e Id come forze democratiche. Guardi dove sono al potere: in Svezia un partito dell'Id sostiene il governo, e stanno producendo fake news sugli agricoltori. In Italia vediamo un attacco contro i diritti delle donne e contro i media. Non rispondono ai valori fondamentali dell'Unione europea. Nessuna alleanza o accordo con l'estrema destra. Su certi temi non ci può essere ambiguità".

Lo stesso Schmit è poi tornato sul punto: "Signora Von der Leyen, ho sentito il discorso di Meloni a Madrid e ho sentito la sua idea di Europa. Questa non può essere uguale alla sua. Su questo serve chiarezza". Von der Leyen ha risposto: "Noi vogliamo costruire alleanza con parlamentari che siano a pro-Europa, pro-Ucraina e pro-Stato di diritto. Guardando a Rassemblement national, a AfD, hanno nomi diversi ma una cosa in comune: sono amici di Putin e vogliono distruggere l'Europa". Non ha citato, invece, Meloni e Fratelli d'Italia. Più tardi Von der Leyen ha risposto a una domanda specifica: "Ho lavorato molto bene con Meloni, come con tutti i capi di governo e di Stato. Lei è stata chiaramente pro-Europa e anti-Putin, se la sua posizione è anche pro-Stato di diritto allora offriremo la nostra collaborazione. Dobbiamo formare una maggioranza per avere un'Europa forte". Sulle politiche di Meloni in ambito di diritti Lgbt, la presidente della Commissione Ue ha evitato di rispondere

Anche Sandro Gozi, del gruppo Renew Europe (guidato da Emmanuel Macron, e che in Italia è rappresentato dalle liste Azione e Stati Uniti d'Europa), ha tracciato una linea chiara: "Non capisco come Von der Leyen sia pronta ad aprire all'estrema destra di Ecr e Id, a Meloni, a Zemmour. Loro sono contro l'Europa, vogliono smantellarla. Bisogna combatterli". Terry Reintke, candidata dei Verdi, ha toccato lo stesso tema senza citare partiti specifici: "Ci sono politici di estrema destra che vogliono destabilizzare questa unione. Vediamo politici di estrema destra che lavorano con Putin e con la Cina. La più grande strategia per la sicurezza europea è evitare lo spostamento verso l'estrema destra".

Il supporto all'Ucraina e la posizione su Gaza e Israele

Tra i temi discussi c'è stato proprio quello della sicurezza, la difesa europea e il supporto all'Ucraina. La presidente Von der Leyen ha ribadito la posizione dell'Ue: "Dobbiamo sostenere l'Ucraina, che combatte una guerra di libertà contro oppressione, democrazia contro autocrazia. Ovviamente, allo stesso tempo dobbiamo rafforzare le nostre difese". Anche Schmit, per i Socialisti, ha sostanzialmente concordato: "Preferirei non investire così tanti soldi nella difesa o nel sostegno all'Ucraina, ma non abbiamo scelto noi l'invasione del regime fascista di Putin. Questo però non significa non investire in coesione sociale".

Walter Baier della Sinistra ha cambiato linea: "I Paesi Nato dell'Ue spendono il doppio della Russia per la difesa. Dobbiamo disarmare e cercare soluzioni politiche al conflitto, per pace e stabilità". Qui è arrivata la replica di Schmit: "Tutti vogliono la pace, ma quali sono le condizioni di Putin? Quelle sono ‘ciò che è mio è mio, ciò che è tuo è negoziabile'. Questo è Stalin. Non possiamo iniziare le trattative su queste condizioni". Anche Sandro Gozi, proponendo un piano da 100 miliardi per la difesa europa, ha ribadito l'impegno per Kiev: "Putin non si fermerà lì, in Ucraina dobbiamo vincere: o sei abbastanza potente da sederti al tavolo, o ti trovi sul menù".

A quel punto, lo stesso Baier (Sinistra) ha chiesto: "Come è possibile che stiamo parlando di sicurezza e nessuno ha ancora menzionato Gaza e Israele? Quand'è che l'Ue lancerà delle sanzioni verso il governo israeliano per fermare il massacro?". La risposta di Von der Leyen è arrivata subito: "È una situazione drammatica, dobbiamo ricordare la tragedia del 7 ottobre, ma siamo sempre stati chiari con il governo israeliano, deve seguire le norme internazionali e umanitarie. Per questo voglio chiarire che non abbiamo sospeso i finanziamenti all'Unrwa: il nostro dovere è supportare la popolazione di Gaza e andare verso la soluzione di due popoli due Stati".