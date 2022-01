Entra in vigore il nuovo decreto del governo con l’obbligo vaccinale: il testo in Pdf Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il testo del nuovo decreto e le nuove regole entrano quindi in vigore da oggi: scatta quindi l’obbligo di vaccinarsi contro il Covid per tutti i cittadini con più di 50 anni.

A cura di Annalisa Girardi

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto del governo che introduce l'obbligo vaccinale per gli over 50. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il testo e le nuove regole entrano quindi in vigore da oggi: scatta quindi l'obbligo di vaccinarsi contro il Covid per tutti i cittadini con più di 50 anni. Secondo l'ultimo report del governo sull'andamento della campagna vaccinale, sarebbero oltre due milioni gli over 50 ancora totalmente scoperti.

Palazzo Chigi ha anche specificato quali sono le sanzioni a cui va incontro chi non rispetta le nuove regole. Per gli over 50 che non si vaccinano la multa prevista è di 100 euro una tantum (di cui si farà carico direttamente l'Agenzia delle Entrate incrociando i dati nel proprio database con quelli delle anagrafi vaccinali). Ma per chi ha più di 50 anni e lavora, e dovrà quindi esibire il Super Green Pass a partire dal 15 febbraio, arriverà anche la sospensione dal lavoro senza retribuzione. Per chi va a lavoro senza Certificazione Covid rafforzata la sanzione andrà dai 600 ai 1.500 euro.

Ecco il testo del nuovo decreto in Pdf.

Nel decreto sono anche specificate le nuove regole per quanto riguarda il Green Pass base che, dal 1° febbraio, verrà introdotto in una serie di attività che fino a questo momento rimanevano scoperte. La Certificazione Covid sarà obbligatoria anche per accedere agli uffici pubblici, i servizi postali e bancari e anche per le attività commerciali (ad eccezione di quelle essenziali). Già dal 20 gennaio il Green Pass sarà obbligatorio anche per andare da parrucchiere, barbiere ed estetista: in altre parole, per usufruire dei servizi alla persona.