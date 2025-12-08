Emma Bonino dimessa dall’ospedale, è tornata a casa: “Il nostro Paese ha ancora bisogno di lei”

Dopo circa una settimana di ricovero, Emma Bonino è stata dimessa dall’ospedale ed è tornata a casa. “Le sue condizioni sono stabili. Il nostro Paese ha ancora un profondo bisogno di lei” hanno annunciato da +Europa.

Emma Bonino è stata dimessa dall'ospedale ed è tornata a casa dopo circa una settimana di ricovero al San Filippo Neri di Roma per un’insufficienza respiratoria. Lo hanno reso noto oggi dal suo partito +Europa con un post social in cui si assicura che l'ex ministra, commissaria europea e senatrice è già tornata a casa in condizioni stabili.

"Siamo felici di annunciare che Emma è finalmente tornata a casa e che le sue condizioni sono stabili" si legge infatti nell'annuncio pubblicato nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 8 dicembre, sulla pagina Instagram del partito fondato dalla settantasettenne.

"Il nostro Paese ha ancora un profondo bisogno della sua visione, della sua forza e della sua determinazione" scrivono dal Partito, aggiungendo: "Proprio oggi, mentre l’Europa affronta un attacco senza precedenti, vogliamo riproporre le sue parole in un’intervista del 2019: parole che suonano più attuali che mai. ‘L’Europa che non ci piace è tutta l’Europa che manca e che dobbiamo fare' ".

Una notizia tanto attesa dopo una settimana di preoccupazioni per la salute di Emma Bonino che era stata ricoverata domenica 30 novembre all'ospedale Santo Spirito di Roma dove era finita addirittura in terapia intensiva per una grave insufficienza respiratoria.

La senatrice era arrivata in pronto soccorso dopo un malore ma ancora vigile ed era stata subito presa in carico dai sanitari. Sempre fonti del partito, nei giorni successivi, però avevano confermato che la senatrice si stava riprendendo e che le sue condizioni rimanevano stabili. Il trasferimento nella Stroke Unit del San Filippo Neri sarebbe avvenuto per "garantire un setting appropriato", stando a quanto ha fatto sapere la Asl Roma 1.

Nei giorni scorsi giorni Emma Bonino in effetti era uscita dalla terapia subintensiva ed era stata trasferita in reparto per completare la fase di ripresa dopo un miglioramento delle condizioni di salute. Ora finalmente la buona notizia nel giorno festivo dell'Immacolata con le dimissioni della Leader radicale.