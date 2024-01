Elly Schlein critica il vittimismo di Giorgia Meloni: “Sei al governo, basta scuse” La segretaria del Pd Elly Schlein, sui social, ha attaccato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni per il suo “vittimismo”. Schlein ha dichiarato: “Il solito atteggiamento vittimista, i soliti attacchi alle opposizioni, la solita creazione di nemici immaginari, senza mai dare risposte”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Luca Pons

"Meloni, sei al governo, basta scuse e vittimismo". Questo il messaggio che il Pd ha voluto mandare alla presidente del Consiglio dopo la sua conferenza stampa di fine anno, e che la segretaria Elly Schlein ha condiviso personalmente. "Oltre due ore di conferenza stampa per non dire nulla", hanno ribadito i dem e la segretaria. L'unica linea di Meloni sarebbe stata quella di "continuare con il solito atteggiamento vittimista, con i soliti attacchi alle opposizioni, con la solita creazione di nemici immaginari, senza mai dare risposte ai problemi del Paese come la sanità e il carovita".

Secondo Schlein, la presidente del Consiglio "guida il governo ma sembra ancora all’opposizione. Meloni, quando ci parlerai di quale futuro immagini per l’Italia? Tutto il resto è noia". I capigruppo alla Camera e al Senato, Chiara Braga e Francesco Boccia, hanno aggiunto: "La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, continua a descrivere un Paese dei balocchi, ma non ha un minimo di contezza dei problemi dell’Italia, dalla sanità al lavoro. Gravi sono le falsità che continua a raccontare. Come sempre molta propaganda e attacchi ingiustificati all’opposizione".

Durante la conferenza stampa, Meloni si è detta disponibile ad avere un confronto televisivo con Schlein, in vista delle europee: "Mi impegno volentieri. È giusto che la presidente del Consiglio si confronti con il leader dell'opposizione prima delle elezioni europee. Non mi sono mai sottratta e non lo farò stavolta". Sarebbe un'occasione per confrontarsi "sul merito", come aveva chiesto Schlein, ma "non a casa" di Meloni, cioè alla festa di Atreju. Lo staff della segretaria dem ha già fatto sapere che anche da parte sua ci sarebbe la piena disponibilità per un dibattito faccia a faccia. Resta da vedere però quando questa possibilità potrebbe concretizzarsi, con quali modalità e anche su che rete televisiva.

Già prima dell'inizio della conferenza, Schlein aveva chiarito che la posizione critica del Pd non sarebbe cambiata: "Fra poco assisteremo a una conferenza stampa in cui Meloni proverà a difendere l'indifendibile, dai disastri della manovra economica che taglia pensioni e sanità all'affossamento del salario minimo, dalla riforma costituzionale che riduce i poteri del presidente della Repubblica allo smacco di aver accettato a testa bassa un compromesso dannoso sul Patto di stabilità".

Poi aveva concluso: "Le ribatteremo punto per punto, perché gli italiani hanno diritto a conoscere la verità. Ma ci aspettiamo che la prima cosa che dica è chiedere scusa per Pozzolo e pretendere le sue dimissioni". Nel corso dell'incontro, invece, Meloni ha poi annunciato che il parlamentare è stato sospeso.