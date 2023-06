Elezioni regionali Molise, risultati in diretta: in testa Roberti (Cdx), giù l’alleanza Pd-M5s Lo spoglio in diretta per le elezioni regionali 2023 in Molise, chiusi i seggi: i primi risultati danno in vantaggio Francesco Roberti, candidato del centrodestra. Più in basso Roberto Gravina, sostenuto da centrosinistra e Movimento 5 stelle. Il vincitore prenderà il posto di Donato Toma (FI) che non si è ricandidato.

A cura di Luca Pons

Lo spoglio per le elezioni regionali in Molise 2023 non è concluso, ma le prime indicazioni mettono in forte vantaggio Francesco Roberti (Forza Italia), sindaco di Termoli e presidente della provincia di Campobasso, candidato e sostenuto dal centrodestra e da Italia viva di Matteo Renzi (mentre Carlo Calenda con Azione non ha appoggiato alcun candidato). Al momento, la stima ufficiale è che Roberti abbia quasi il 65% dei voti, contro il 35% di Roberto Gravina, sindaco di Campobasso iscritto al Movimento 5 stelle che aveva l'appoggio anche del centrosinistra. Più in basso Emilio Izzo, della lista Io non voto i soliti noti, che ha superato di poco l'1% dei voti. Si parla comunque di risultati iniziali, dato che lo spoglio ufficiale procede a rilento.

In corso lo spoglio, Roberti: "Aspettiamo risultato con serenità"

"Aspettiamo con serenità il risultato, abbiamo fatto tutto quello che potevamo", ha dichiarato Roberti poco dopo la chiusura dei seggi. Se questi risultati fossero confermati, Roberti prenderà il posto di Donato Toma, presidente di Regione di Forza Italia che non si è ricandidato e che da febbraio è indagato per abuso d'ufficio. Proprio per FI questo era il primo appuntamento elettorale dopo la morte del fondatore e presidente Silvio Berlusconi: c'era attesa, quindi, per capire che effetto avrebbe avuto sui consensi elettorali. "È evidente che questa campagna elettorale la dedichiamo a lui", ha commentato Roberti.

L'affluenza alle regionali in Molise

L'affluenza è stata piuttosto bassa. Il voto si è svolto tra ieri, domenica 25 giugno, e oggi lunedì 26 giugno 2023. Ieri sera alle ore 23, avevano partecipato al voto il 34% dei circa 330mila elettori molisani (di cui ben 85mila residenti all'estero). Oggi, il dato definitivo è stato del 48%. Cinque anni fa, quando si era votato in un solo giorno, l'affluenza era stata del 52,16%. In questa elezione a Campobasso è andato a votare il 56,8% degli aventi diritto, mentre a Termoli il 53,97%.

Cosa significa la vittoria di Roberti per Elly Schlein, Giuseppe Conte e centrodestra

La vittoria di Roberti sarebbe anche una sconfitta per l'alleanza Pd-Movimento 5 stelle, che nelle ultime si è mossa non solo per la campagna elettorale in Regione. I due leader di partito, Elly Schlein e Giuseppe Conte, non hanno svolto nemmeno un evento elettorale insieme, ma si sono incontrati a Campobasso, insieme anche al segretario di Sinistra italiana Nicola Fratoianni, pochi giorni prima del voto. La sconfitta di Gravina non sarebbe comunque necessariamente un'indicazione netta sul piano politico, dato che, come detto, alle regionali gli elettori fanno considerazioni diverse rispetto alle elezioni politiche nazionali.

Per il centrodestra, invece, l'analisi del voto guarderà soprattutto agli equilibri interni. Dopo la morte di Silvio Berlusconi, Forza Italia ha visto una risalita brusca nei sondaggi, che l'ha portato a superare anche la Lega di Matteo Salvini. Si vedrà se questo risultato è stato confermato dalle urne. Nei giorni prima del voto, anche gli esponenti del centrodestra si erano recati in Molise per sostenere il candidato Roberti.