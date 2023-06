Conte dice che il dialogo con il Pd è naturale: “Su salario minimo stiamo raggiungendo convergenza” “Il dialogo col Pd lo considero quasi naturale, ci sono premesse che per quanto ci riguarda partono sempre dai temi e dagli obiettivi politici”: lo ha detto Giuseppe Conte, affermando che “finalmente stiamo raggiungendo una convergenza con il Pd”.

A cura di Annalisa Girardi

Il dialogo tra Movimento Cinque Stelle e Partito democratico è naturale. A dirlo è Giuseppe Conte, tornando a parlare delle possibilità di intesa con gli ex alleati nel governo giallorosso. Ci sono obiettivi politici comuni, ha aggiunto il leader grillino intervenendo a L'Aria Che Tira su La7, e un filo naturale che lega M5s e Pd su alcuni temi che stanno a cuore a entrambi. "Il dialogo col Pd lo considero quasi naturale, poi in alcune realtà riusciamo a convergere mentre in altri casi, per ragioni territoriali e locali, non riusciamo a creare queste premesse, che per quanto ci riguarda partono sempre dai temi e dagli obiettivi politici", ha detto.

Conte si trova in Molise per la campagna elettorale in vista delle regionali. Proprio in Molise, ha precisato, l'alleanza con il Pd "non è un'eccezione, perché quando ci sono presupposti a livello territoriale per costruire un progetto politico insieme noi ci siamo e non ci sottraiamo mai". E ancora: "In questo caso abbiamo trovato un ottimo interprete, Alberto Gravina, una persona seria e competente, con esperienza da sindaco di Campobasso, e quindi abbiamo facilmente potuto convergere su di lui".

Gravina è attualmente sindaco di Campobasso. E proprio in questa città, nel tardo pomeriggio, si dovrebbero incontrare Conte ed Elly Schlein. Fonti pentastellate hanno spiegato che per ragioni organizzative non è stato possibile fare intervenire entrambi i leader dal palco del comizio, ma i due dovrebbero comunque vedersi per un colloqui davanti a un caffè.

"Abbiamo pensato, siccome il tempo stringe, di rendere più efficacemente i nostri interventi, di distribuirli nelle tante cittadine. Lei farà il suo intervento principale a Termoli, dove io sono stato ieri, e io sarò a Isernia e Campobasso. Stiamo lavorando in uno spirito di squadra", ha spiegato da parte sua l'ex presidente del Consiglio.

Che poi, concludendo, ha fatto sapere che una convergenza con i dem sia già stata quasi raggiunta sul salario minimo: "Posso anticipare che sul salario minimo, nostra battaglia storica su cui ci siamo posizionati da decenni con convinzione, finalmente stiamo raggiungendo una convergenza con il Pd. Non era stata possibile neppure durante i miei governi questa convergenza".