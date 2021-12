Elezione Presidente della Repubblica, Salvini punta tutto su Berlusconi: “È un candidato vero” Matteo Salvini conferma l’appoggio del centrodestra unito a Berlusconi nella corsa al Quirinale: “È un candidato vero, noi se diciamo una cosa la facciamo”.

A cura di Tommaso Coluzzi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni del Presidente della Repubblica 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tra meno di un mese il presidente Fico convocherà le Camere per eleggere il prossimo capo dello Stato, ma si gioca ancora a carte coperte – ammesso che carte da giocare ce ne siano – un po' in tutti i partiti politici. In campo, in realtà, c'è un candidato solo: Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia, dopo un lungo percorso di riabilitazione politica e personale, punta dritto al Quirinale. Agli alleati di coalizione lo ha già detto da tempo e poi confermato in quegli incontri nella sua villa romana. Non è detto che ci riesca, ma ormai è chiaro che Berlusconi ci voglia provare fino in fondo e – a questo punto – anche un altro leader del centrodestra lo dice chiaramente.

"Berlusconi è un candidato vero – annuncia Matteo Salvini, intervenuto ad Atreju – Noi del centrodestra abbiamo tanti difetti ma se diciamo una cosa, la facciamo". E ancora: "Il centrodestra deve avere la determinazione ad avere l'onore e l'onere di eleggere il Presidente della Repubblica, che non deve avere la tessera del Partito Democratico". Questo "è il regalo di Natale che facciamo agli italiani". Ma spiega anche: "Io spero che il Presidente della Repubblica possa essere scelto con la partecipazione di tutti, partendo dall'unità del centrodestra, io mi impegnerò per coinvolgere tutti".

Giorgia Meloni, intanto, risponde all'apertura di Enrico Letta a un fronte più ampio per l'elezione del Presidente della Repubblica: "Il coinvolgimento di Fratelli d'Italia mi pare una cosa scontata per un partito stimato al 20% dei consensi – ha tagliato corto la deputata romana – Credo che prima bisogna capire cosa voglia fare Draghi". Poi descrive il profilo ideale per il suo partito, che possa essere eletto capo dello Stato: "Noi vogliamo un patriota al Quirinale, una persona che voglia difendere la sovranità italiana e dei cittadini".