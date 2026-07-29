Ecobonus, oggi via alle domande per installare impianto Gpl o metano sull’auto: sconti fino a 800 euro

Apre oggi alle ore 12 la possibilità di richiedere l’Ecobonus per installare un impianto a Gpl oppure a metano sulla propria auto, purché rispetti i requisiti. Il contributo vale fino a 800 euro. La domanda va fatta dall’installatore, sull’apposita piattaforma online del ministero delle Imprese. Si apre anche l’Ecobonus rivolto alle imprese per l’acquisto di furgoni.

Dalle ore 12 di oggi, mercoledì 29 luglio, è possibile fare domanda per ottenere due Ecobonus. Il primo, rivolto ai cittadini, consiste in un contributo che può valere fino a 800 euro per l'installazione di un impianto a Gpl o a metano sulla propria auto – purché sia almeno Euro 3. Il secondo invece riguarda le piccole e medie imprese che svolgono trasporto merci e vogliono acquistare un nuovo furgone. Le richieste andranno effettuate sul portale Ecobonus realizzato dal ministero delle Imprese. Si procederà fino all'esaurimento dei nuovi fondi stanziati: 44 milioni di euro per il 2026.

I dettagli sono stati spiegati nell'apposito decreto della direzione generale per la Politica industriale del ministero delle Imprese, in attuazione di un Dpcm che risale al 10 giugno 2026. È importante perché il nuovo Ecobonus riguarderà solo gli acquisti effettuati dal 10 giugno fino al 31 dicembre di quest'anno.

Quando si può richiedere l'Ecobonus 2026

Le domande aprono alle ore 12 di oggi, mercoledì 29 luglio 2026. Si può parlare di un vero e proprio click day, poiché l'Ecobonus sarà erogato solo fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Si tratta di 4 milioni di euro per l'installazione di impianti Gpl o metano sulle auto già in circolazione, e di 40 milioni di euro per le piccole e medie imprese intenzionate ad acquistare un nuovo furgone.

Quanto vale l'Ecobonus per installare impianto Gpl o metano

L'Ecobonus permette di convertire le auto (vetture di categoria M1) che sono già in circolazione installando un nuovo impianto a Gpl oppure a metano. Possono accedervi le persone fisiche e giuridiche. È importante che l'auto sia in una classe ambientale non inferiore a Euro 3. L'impianto deve essere nuovo di fabbrica, e deve essere acquistato, installato e collaudato tra il 10 giugno e il 31 dicembre 2026. Gli acquisti precedenti non possono essere inclusi.

L'installatore deve essere un professionista del settore, che rientra nei codici Ateco 45.20.1 e 45.20.10 oppure 45.20.3 e 45.20.30. L'importo dell'Ecobonus dipende dal tipo di impianto che si installa:

il contributo è di 400 euro per gli impianti a Gpl

per gli impianti a Gpl il contributo è di 800 euro per gli impianti a metano

Per quanto riguarda i furgoni, i veicoli commerciali devono essere nuovi e a basse emissioni, in categoria N1 o N2. Possono accedere le piccole e medie imprese che fatto attività di trasporto merci, oppure quelle che noleggiano i mezzi a imprese medie e piccole del settore, con noleggi a lungo termine che abbiano una durata non al di sotto dei tre anni.

Come fare domanda per l'Ecobonus: la procedura

Per fare domanda è necessario accedere all'apposito portale Ecobonus, realizzato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy. Da qui si può accedere con Spid o Cie e poi seguire la procedure per fare richiesta per entrambi i tipi di bonus.

Attenzione: per gli impianti a metano o Gpl non deve essere il proprietario dell'auto a fare domanda. Questo passaggio tocca all'installatore. Prima si registra sulla piattaforma, poi compila la richiesta. In base alla disponibilità di soldi per il bonus, la richiesta viene confermata oppure no.

A questo punto, l'installatore applicherà uno sconto direttamente in fattura a chi ha comprato l'impianto per la propria auto. Per il cliente, la procedura si chiude qui. L'installatore invece avrà quattro mesi (120 giorni) di tempo per completare la prenotazione. I soldi del bonus gli verranno rimborsati dall'azienda costruttrice dell'impianto, che poi li potrà scalare dalla prossima dichiarazione dei redditi usando la documentazione ricevuta dall'installatore stesso.