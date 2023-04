È morto il senatore di Fratelli d’Italia Andrea Augello, era malato da tempo Il senatore di Fratelli d’Italia, rieletto in Parlamento a settembre l’ultima volta, è morto a 62 anni dopo una lunga malattia. L’annuncio è stato dato in Aula dal presidente La Russa.

A cura di Tommaso Coluzzi

È morto il senatore Andrea Augello. Sessantadue anni compiuti da poco e una lunga storia di militanza nella destra italiana. La morte del senatore di Fratelli d'Italia è stata annunciata dal presidente di Palazzo Madama, Ignazio La Russa – tra l'altro compagno di partito di Augello – durante le dichiarazioni di voto in corso sulla risoluzione sul Def (che si stanno ripetendo dopo il caos di ieri). Il parlamentare del partito guidato da Giorgia Meloni, a quanto si apprende, era malato da tempo.

"Qualche ora fa è venuto a mancare il collega Andrea Augello – ha detto La Russa, prendendo la parola tra un intervento e l'altro – Lo ricorderemo in un'altra seduta, intanto vi chiedo un minuto di silenzio". Il Senato ha poi osservato un minuto di silenzio, prima dell'intervento del senatore del Movimento 5 Stelle Stefano Patuanelli.

Immediato il cordoglio dei suoi colleghi di partito, in primis della leader Giorgia Meloni: "Ci ha lasciato Andrea Augello, senatore di Fratelli d’Italia – ha scritto la presidente del Consiglio su Twitter – Un punto di riferimento per tanti, un politico estremamente capace, un uomo intelligente, determinato, divertente. Ci mancherà, e molto. Alla sua famiglia, alle sue figlie, e a tutti coloro che gli hanno voluto bene come gliene volevamo noi, condoglianze sincere".