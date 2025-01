video suggerito

Su quali tratte aumentano i pedaggi in autostrada nel 2025 e di quanto Da oggi, 1° gennaio 2025, scattano in molti tratti di autostrada aumenti delle tariffe: ci sarà un +1,80%, come ha comunicato il ministero dei Trasporti. Sono interessate le tratte gestite da Autostrade per l’Italia, poco meno della metà del totale. Per le altre, invece, l’aumento è stato bloccato. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Luca Pons

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Con l'anno nuovo arrivano anche le nuove tariffe, più alte, per chi viaggia in autostrada. Non tutte le tratte saranno coinvolte allo stesso modo: l'incremento dell'1,80% riguarderà solamente i segmenti di autostrada gestiti da Autostrade per l’Italia (Aspi). Questo equivale a poco meno della metà di tutte le autostrade italiane, mentre per la restante parte gli aumenti sono stati bloccati.

Lo ha comunicato il ministero dei Trasporti con una nota apposita. Infatti, si legge che "a partire dal 1° gennaio 2025", le tariffe sulle autostrade italiane "rimarranno invariate per tutte le 22 società concessionarie autostradali coinvolte nell’aggiornamento dei Piani economico-finanziari (Pef)". In sostanza, quindi, tutte quelle società che non hanno ancora aggiornato il proprio Pef – il documento che spiega nel dettaglio come si intende usare le entrate derivate dai pedaggi, e che normalmente stabilisce anche di quanto crescono le tariffe di anno in anno – non potranno aumentare i costi.

La decisione è stata "presa dal Mit in collaborazione con il ministero dell’Economia", ed è in linea con quanto deciso durante i lavori per la manovra 2025. Qui, infatti, si era inizialmente parlato di un aumento automatico dell'1,80% per le società con il Piano economico-finanziario non aggiornato. Pochi giorni dopo, però, il governo Meloni aveva rinunciato alla misura chiedendo di ritirare l'emendamento che la prevedeva.

Leggi anche Perché le bollette di luce e gas aumentano nel 2025 e di quanto

Di quanto salgono le tariffe autostradali nel 2025

Dunque, l'aumento quest'anno scatterà per "la rete gestita dalla società Autostrade per l’Italia, che comprende circa 2.800 chilometri di autostrade". Dato che il totale complessivo in Italia è di circa 6mila chilometri, gli aumenti riguarderanno poco meno della metà delle tratte esistenti. L'incremento del costo sarà dell'1,8% perché questa è l'inflazione prevista per il 2025, dunque il surplus dovrebbe servire per restare in linea con l'andamento dei prezzi.

Autostrade per l’Italia ha comunque confermato che gli "sconti generalizzati per gli utenti" resteranno in vigore. Se non fossero stati confermati, l'aumento delle tariffe sarebbe stato più significativo: circa il 3%. L'unico altro aumento comunicato dal Mit riguarda la società concessionaria Salerno-Pompei-Napoli. Qui l'incremento sarà leggermente più basso di quello di Aspi, ovvero dell'1,677%.

Tutte le stratte stradali in cui ci sarà un aumento dei prezzi: l'elenco

Oltre alla tratta gestita dalla Salerno-Pompei-Napoli, ecco l'elenco delle tratte autostradali che risultano affidate ad Autostrade per l'Italia, stando ai dati forniti dal ministero dei Trasporti:

A1 Milano – Napoli, diramazione Roma Nord e diramazione Roma Sud

Raccordo A1 – Tangenziale Est di Milano

A4 Milano – Brescia

A7 Serravalle – Genova

A8 Milano – Varese, diramazione Gallarate – Gattico

A9 Lainate – Como – Chiasso

A10 Genova – Savona

A11 Firenze -Pisa Nord

A12 Genova – Sestri Levante, Roma – Civitavecchia

A13 Bologna – Padova, diramazione per Padova Sud e diramazione per Ferrara

A14 Bologna – Taranto, diramazione per Ravenna, diramazione per la Tangenziale di Bari, Raccordo A1 – A14

A16 Napoli – Canosa

A23 Udine – Tarvisio

A26 Genova Voltri – Gravellona Toce, diramazione Predosa – Bettole, diramazione Stroppiana – Santhià

A27 Mestre – Belluno

A30 Caserta – Nola – Salerno