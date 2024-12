video suggerito

Dal 1° gennaio 2025 aumenta il pedaggio delle Autostrade: tutti i rincari in Campania A partire dal primo giorno del 2025 aumenta il pedaggio dei tratti gestiti da Autostrade per l’Italia: un rincaro dell’1,8% dovuto all’inflazione. Rincaro anche per la Napoli-Salerno, tratta gestita da una concessionaria. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Non ci saranno rincari vertiginosi, ma comunque a partire da domani, mercoledì 1° gennaio 2025, ci sarà un rialzo dei pedaggi sui 2.800 chilometri di strade gestiti da Autostrade per l'Italia: l'aumento sarà dell'1,8% che, come fanno sapere dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, corrisponde al tasso programmato di inflazione del 2025: il rincaro dei pedaggi riguarderà, naturalmente, anche le autostrada in Campania; inoltre, si registrerà un aumento dell'1,67% sull'Autostrada A3 Napoli-Salerno, gestita dalla concessionaria Salerno-Pompei-Napoli Spa. Ancora dal Ministero dei Trasporti fanno sapere, invece, che non ci saranno aumenti per le altre 22 società concessionarie autostradali.

Inoltre, su richiesta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Autostrade per l'Italia ha confermato gli sconti generalizzati all'utenza che, qualora fossero stati sospesi, avrebbero comportato un aumento complessivo del pedaggio autostradale corrispondente a circa il 3%.

Aumenta il pedaggio, tutte le autostrade interessate in Campania

Come detto, l'aumento del pedaggio sulle autostrade riguarderà anche quelle gestite da Autostrade per l'Italia che attraversano la Campania, oltre all'Autostrada A3. Ecco, di seguito, l'elenco delle autostrade interessate dai rincari in Campania:

Autostrada A1 (Autostrada del Sole) Napoli-Milano

Autostrada A3 Napoli-Salerno

Autostrada A16 (Autostrada dei Due Mari) Napoli-Canosa

Autostrada A30 Caserta-Salerno