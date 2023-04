Detrazioni spese mediche e sanitarie, come funziona la procedura per richiederle nel 2023 Le spese mediche e sanitarie possono essere detratte al 19% dalla propria dichiarazione dei redditi. Ecco quale procedura seguire, quali spese sono incluse e a quanto può ammontare lo sconto fiscale.

A cura di Luca Pons

Le spese mediche e sanitarie che si compiono nel corso dell'anno posso essere detratte dalle proprie tasse, per una cifra pari al 19% della spesa. È possibile farlo anche nel 2023, quando si compila la dichiarazione dei redditi. Le procedure da seguire possono variare a seconda del tipo di spesa sostenuta e da chi l'ha pagata.

A quanto ammonta la detrazione per le spese sanitarie

La detrazione scatta al di sopra di una certa soglia, fissata a 129,11 euro. Questa è una sorta di quota fissa che va pagata per intero, mentre per le spese successive si applica la detrazione al 19%. Per le persone con disabilità, invece, alcune spese sono detraibili (sempre al 19%) da subito, senza bisogno di raggiungere la soglia dei 129,11 euro. Si tratta, ad esempio, dei soldi spesi per comprare arti artificiali per la deambulazione, oppure per il trasporto in ambulanza.

Quali spese mediche sono incluse nello sconto fiscale

L'elenco di spese medico-sanitarie che possono essere incluse nella detrazione è piuttosto ampio. La lista completa si può trovare nelle norme ufficiali sulla compilazione del modello 730, e tra le altre cose include: le prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica), l'acquisto o affitto di protesi sanitarie, le analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, oltre a prestazioni chirurgiche e specialistiche. In alcuni casi si applica la detrazione anche per le spese pagate in contanti, ovvero: l'acquisto di medicinali o dispositivi medici, e le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Come richiedere la detrazione nella propria dichiarazione dei redditi

Come detto, le spese mediche che si vogliono detrarre vanno inserite nel modello 730, cioè la dichiarazione dei redditi. Le spese che possono essere rientrare nella detrazione vengono inserite automaticamente nella dichiarazione dei redditi precompilata, che sarà disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate dal 30 aprile 2023.

Le spese devono essere indicate nella dichiarazione relativa all'anno in cui sono state fatte, e bisogna avere i documenti per provarle: scontrini "parlanti", ricevute fiscali e fatture. Non serve la prova del pagamento. Per eventuali controlli del Fisco, questi documenti vanno conservati per i cinque anni successivi. Le stesse regole si applicano alle spese mediche sostenute all’estero: se i documenti sono in lingua straniera serve una traduzione che, nei casi di inglese, francese, tedesco e spagnolo, può essere fatta direttamente dal contribuente.

Si possono detrarre solo le spese entro il limite dell'imposta annua lorda, e le eventuali detrazioni in più non si possono accumulare per gli anni successivi. È possibile inserire tra gli sconti fiscali anche le spese che vengono fatte per familiari fiscalmente a carico, cioè quelli con un reddito al di sotto dei 2.840,51 euro lordi, oppure al di sotto dei 4mila euro per i figli under 24. Per le spese sanitarie legate a patologie che danno diritto all'esenzione dal ticket sanitario, la detrazione si può fare anche se i familiari in questione non sono fiscalmente a carico.

La detrazione si può dividere in quattro rate annuali uguali, in certi casi. Lo si può fare solo se l'ammontare complessivo supera i 15.493,71 euro. Anche in questo caso, vanno esclusi i primi 129,11 dal calcolo, perché fanno parte della franchigia che deve essere pagata per intero. La scelta di richiedere la detrazione a rate o in una soluzione unica va fatta quando si presenta la dichiarazione dei redditi, ed è irrevocabile.