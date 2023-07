Delmastro e Santanchè, magistrati a Meloni: “Giudici applicano leggi senza distinguere le persone” L’Anm risponde a Meloni: “Nel caso del sottosegretario di stato Delmastro non si è trattato di una sostituzione del giudice al pm, ma del doveroso controllo che il giudice esercita sul suo operato”.

A cura di Annalisa Cangemi

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta in conferenza stampa da Vilnius, sulle tensioni registrate con la magistratura, legate soprattutto alle vicende giudiziarie che interessano alcuni membri dell'esecutivo, il sottosegretario Delmastro, la ministra del Turismo Daniela Santanchè e il presidente del Senato Ignazio La Russa, il cui figlio è accusato di stupro. Su quest'ultima vicenda Meloni però ha tenuto a precisare che il presidente di Palazzo Madama non avrebbe dovuto esprimersi sul caso, e ha invitato la politica a restarne fuori.

Diverse dichiarazioni fatte nei giorni scorsi da parte di alcuni membri del governo, unite al messaggio, attribuito a ‘fonti di Palazzo Chigi', in cui si accusano i giudici di voler fare "opposizione", hanno mostrato chiaramente l'insofferenza da parte della maggioranza nei confronti di una parte della magistratura. Meloni però ha ribadito di voler andare avanti con la riforma della Giustizia, in particolare con la separazione delle carriere tra giudice e pm, ma di non voler andare allo scontro con le toghe. Anzi, ha detto di auspicare ci sia una stretta collaborazione con i giudici nella messa a terra della riforma, che non vuole essere affatto una vendetta contro la magistratura. Meloni a Vilnius ha assicura che "non c'è nessun conflitto con la magistratura, sicuramente non da parte mia", ma ha anche sottolineato che il governo ha un "programma chiaro" che prevede appunto la separazione delle carriere, e intende andare avanti. "Mi hanno sorpreso alcune dichiarazioni in questi giorni da parte di alcuni membri del Csm", ha detto, aggiungendo però che l'obiettivo è quello di "riformare la giustizia con il contributo dei magistrati". Un tentativo insomma di svelenire il clima, che però non sembra sia andato a buon fine.

A stretto giro è arrivata la replica dell'Anm, in particolare sul caso di Delmastro: "I giudici applicano quotidianamente e indistintamente per tutti i cittadini la legge processuale, ed è uno stato di cose che non vedo come potrebbe essere destinato a mutare nell'ipotesi di separazione delle carriere", ha detto il segretario dell'Anm Salvatore Casciaro, riferendosi all'imputazione coatta disposta dal gip di Roma per il sottosegretario.

"Nel caso del sottosegretario di stato Delmastro non si è trattato di una sostituzione del giudice al pm, ma del doveroso controllo che il giudice esercita sul suo operato. Un giudice che valuta gli elementi di prova e si orienta autonomamente non si sostituisce al pm, ma fa solo il suo mestiere di giudice, con la terzietà che lo contraddistingue", ha chiarito.

"Tanto può accadere se interviene come Gip, ma avverrebbe pure se operasse come giudice del dibattimento, ben potendosi evidentemente discostare dalle conclusioni delle parti", ha aggiunto Casciaro, sottolineando che "questo impone l'attuale legge processuale".

Cosa ha detto Meloni su Delmastro in conferenza stampa

"Credo che il giudice non dovrebbe sostitursi al Pm formulando l'imputazione quando il Pm non intende esercitare l'azione penale", ha detto Giorgia Meloni oggi pomeriggio, rispondendo ad una domanda sui tre casi giudiziari che stanno scuotendo la maggioranza, Delmastro, Santanchè e il figlio di Ignazio La Russa. "Mi sono limitata a prendere atto di quelle che mi sono sembrate anomalie, ma sono tre casi diversi, vanno valutati ciascuno a sé", ha detto.

"La questione del sottosegretario Delmastro è una questione che obiettivamente mi ha molto colpito. È sicuramente una questione politica. Delmastro è sottosegretario alla Giustizia, quindi riguarda un esponente del governo nell'esercizio del suo mandato. Nei suoi confronti viene disposta una imputazione coattiva contro il parere del pubblico ministero, tra l'altro di una procura non esattamente abituata, diciamo a fare sconti, per come la vedo io. Intanto ho chiesto quanti fossero i casi di imputazione coattiva nel nostro ordinamento, mi è stato risposto che sono diciamo irrilevanti sul piano statistico", ha detto al termine del vertice Nato.

"Per come la vedo io – ha continuato – in un processo di parti, la terzietà del giudice significa che il giudice non dovrebbe sostituirsi al Pm imponendogli di formulare l'imputazione quando questi non intende esercitare l'azione penale. Lo dico perché credo che queste siano il senso delle dichiarazioni del ministero della Giustizia sul tema in questione". A chi le domanda se, in futuro, intenda intervenire sul tema dell'imputazione coattiva, "ne parlerò con Nordio – ha risposto – che ne sa molto più di me".