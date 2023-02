Delmastro ‘divorzia’ dal coinquilino Donzelli dopo il caso documenti su Cospito: “Forse cambio casa” Il sottosegretario alla Giustizia ha rilasciato varie interviste uscite oggi sui quotidiani, parlando anche della convivenza con il collega di Fratelli d’Italia a Roma e aprendo alla possibilità di trovare un’altra casa dopo il caso dei documenti su Cospito.

A cura di Tommaso Coluzzi

Andrea Delmastro e Giovanni Donzelli potrebbero divorziare. Dopo molti anni da coinquilini – dividono un appartamento a Monti, a Roma, dalla scorsa legislatura – il sottosegretario alla Giustizia potrebbe lasciare la casa presa a metà con il vicepresidente del Copasir. A separare i due amici potrebbe essere il caso degli atti sensibili – così li ha definiti il ministro Nordio – passati da Delmastro a Donzelli prima dell'intervento del secondo in Aula, durante il quale ha usato quelle informazioni per attaccare i parlamentari del Pd. Nessuno dei due ha intenzione di dimettersi, anche se sono ore di intense fibrillazioni in maggioranza.

Delmastro, intervistato dal Corriere della Sera, racconta di conoscere Donzelli da 25 anni: "Nel movimento giovanile ci ‘becchettavamo' spesso. Io sono di Biella, lui toscano. Lui era della destra protagonista, io della destra sociale – ricorda il sottosegretario meloniano – Poi tutto è cambiato quando è nato Fratelli d'Italia. Si sono rimescolate tutte le carte. Politiche e umane. Noi ci siamo trovati in sintonia e dalla scorsa legislatura condividiamo l’appartamento". Nello stesso colloquio, poi, Delmastro sottolinea di non aver assolutamente portato a casa la relazione in questione, che è arrivata via mail solamente a lui – in quanto delegato al Dap – e al capo di gabinetto di Nordio.

"In ogni caso, non cambierò coinquilino", dice Delmastro intercettato da Repubblica, in un colloquio pubblicato dal giornale romano. Peccato che al Foglio dica invece il contrario: "Sto pensando" alla separazione "è un'ipotesi", racconta il sottosegretario, "questa sera glielo propongo". Insomma, che Delmastro e Donzelli si separino o no in futuro, il dubbio resta sempre lo stesso: dove i due abbiano parlato e condiviso l'informazione su una relazione considerata sensibile sui rapporti tra detenuti al 41 bis. Entrambi dicono di averlo fatto in ambito parlamentare, a Montecitorio. In casa poi avranno parlato d'altro.