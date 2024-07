video suggerito

Ferrara, trovato il cadavere di una 68enne in casa: forse atto di autoerotismo fino male La drammatica scoperta in un appartamento di via Masaniello nel quartiere Barco, dove la 68enne di nazionalità polacca viveva da sola. I vicini di casa si sono insospettiti per il forte odore che proveniva dall'interno. Quasi certamente verrà eseguita l'autopsia.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

È giallo a Ferrara, dove una donna è stata trovata morta in casa in circostanze sospette. La vittima è una 68enne di nazionalità polacca rivenuta senza vita nel letto di un appartamento al terzo piano di un condominio di via Masaniello, al Barco.

Il corpo era in avanzato stato di decomposizione, ed è stato scoperto perché i vicini di casa si sono insospettiti per il forte odore nauseabondo che proveniva dall'interno.

Sul posto sono così immediatamente intervenuti gli uomini della polizia di Stato, che hanno chiesto anche l’intervento dei vigili del fuoco per l’apertura della porta dell’abitazione, dove la vittima pare abitasse da sola.

Al momento non ci sono certezze sulle cause del decesso. Il corpo era nudo. Si ipotizza anche un atto di autoerotismo fino male. In ogni caso si tratta di pure ipotesi tutte da accertare ancora.

Gli inquirenti tenderebbero comunque ad escludere la responsabilità di terzi. Il corpo della 68enne da una prima ispezione cadaverica non ha segni di violenza riconducibili a una colluttazione o a una violenza sessuale. Non sono stati trovati segni di effrazione, come confermato dai vicini che affermano di “non aver sentito nessun rumore strano“.

Il pubblico ministero di turno è stato informato e si è provveduto a far intervenire la Polizia Scientifica per un sopralluogo e per reperire maggiori elementi

Il cadavere è stato trasferito in medicina legale a Ferrara. Quasi certamente il corpo verrà sottoposto ad autopsia così da accertare le cause del decesso. La donna viveva da sola e abitava a Ferrara da almeno una decina di anni.