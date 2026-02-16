Decreto Flussi 2026, parte il click day per i lavoratori subordinati non stagionali: ecco come inviare le domande

Con il Decreto Flussi 2026, approvato lo scorso novembre dal Parlamento, l'Italia si prepara ad accogliere, tra il 2026 e il 2028, quasi mezzo milione di cittadini stranieri provenienti da Paesi extra-UE, destinati a coprire esigenze lavorative in vari settori. Solo per i lavoratori subordinati non stagionali sono previste 76.200 assunzioni ogni anno, un numero consistente che rappresenta circa il 15% della quota complessiva. Proprio oggi prende il via il click day per l'invio delle domande da parte dei datori di lavoro, con l'obiettivo di dare risposte concrete ai settori strategici dell'economia italiana, dal manifatturiero all'assistenza familiare, in un contesto dove la domanda di manodopera qualificata supera spesso l'offerta interna.

Chi può partecipare

L'accesso è riservato ai cittadini dei Paesi con accordi bilaterali o storicamente interessati dai flussi migratori verso l'Italia, tra cui Albania, Bangladesh, India, Filippine, Marocco, Ucraina e molti altri. Il decreto prevede ingressi anche per Apolidi, rifugiati riconosciuti dall'UNHCR e lavoratori dell'assistenza familiare, con numeri specifici per ogni categoria.

Chi può inviare le domande

Per prima cosa è importante sottolineare che le domande non possono essere inviate dagli stessi lavoratori ma solo ed esclusivamente dai datori di lavoro, sia singoli che tramite associazioni di categoria, che avevano già precompilato entro il 7 dicembre 2025 il modulo B2020 sul Portale Servizi ALI del Ministero dell'interno.

Come fare domanda

Una volta verificato di rientrare tra i datori di lavoro autorizzati, ecco i passaggi precisi da seguire per compilare e inviare correttamente la domanda durante il click day:

Per prima cosa bagna accedere all0area riservata della piattaforma telematica tramite SPID o Carta d'Identità elettronica (CIE);

selezionare poi la sezione "Sportello Unico Immigrazione";

cliccare quindi su "Compila Domande Decreto Flussi 2026/Click-day 2026";

inviare le domande già in giacenza entro le ore 20.00. In alternativa si può utilizzare lo strumento "Ricerca domande" per completare l'invio successivamente.

Attenzione però, il Ministero dell'Interno raccomanda di non utilizzare il normale tasto "aggiorna" del browser durante la sessione perché la pagina potrebbe andare in errore. Meglio quindi usare solo il tasto interno alla piattaforma e non accedere contemporaneamente da più postazioni con la stessa utenza SPID/CIE.

Il calendario

Oggi, come anticipato, prende il via la sessione dedicata ai lavoratori subordinati non stagionali, ma non sarà l'ultima occasione dell'anno per presentare le domande. Il prossimo appuntamento è fissato infatti per il 18 febbraio e riguarda esclusivamente il settore dell'assistenza familiare, che comprende colf, badanti e baby-sitter. Chi è interessato dovrà coordinarsi attentamente con i datori di lavoro per completare tutte le pratiche nei tempi previsti, perché ilm rispetto delle scadenza è fondamentale per ottenere l'assegnazione delle quote disponibili.