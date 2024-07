video suggerito

Ddl Sicurezza, ok a introduzione aggravante per reati commessi sui treni: l’emendamento della Lega Via libera a un emendamento al Ddl Sicurezza della Lega, a prima firma di Igor Iezzi, che prevede l’introduzione di una aggravante per i reati commessi all’interno dei treni o nelle aree o nelle vicinanze delle stazioni della metro. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Annalisa Cangemi

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

Novità sul ddl Sicurezza. Nelle commissioni Affari costituzionali e Giustizia di Montecitorio sono riprese le votazioni degli emendamenti presentati dai gruppi al provvedimento. Scatteranno le "circostanze aggravanti" per chi commette i reati "all'interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane o all'interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri". Lo prevede un emendamento riformulato a prima firma del capogruppo della Lega in I Igor Iezzi, rientrato oggi dopo la sospensione per gli scontri in aula sul Ddl autonomia, che hanno coinvolto il deputato pentastellato Donno.

La proposta di modifica approvata dalle commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera interviene sull'articolo 61 del codice penale. Con l'approvazione di un emendamento della Lega al disegno di legge Sicurezza, "a prima firma dei deputati Iezzi e Bordonali, in arrivo un'importante novità nel campo della sicurezza. Si introduce, infatti, una nuova circostanza aggravante per reati commessi all'interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane o all'interno dei convogli adibiti a trasporto passeggeri. Un'azione di buonsenso in un contesto di elevata vulnerabilità e con un'alta concentrazione di persone", dichiarano i deputati della Lega nelle commissioni Affari costituzionali e Giustizia alla Camera.

Gli esponenti leghisti proseguono: "La Lega conferma il suo impegno per la sicurezza dei cittadini e dei territori, come fatto con il lavoro svolto per la riproposizione dell'operazione ‘Strade sicure' e dei suoi 1.800 militari a presidio di strade e stazioni o con i recenti incrementi di agenti delle Forze dell'ordine stabiliti dal ministro Piantedosi. Avanti cosi', per un Paese sicuro dove ogni cittadino possa vivere e viaggiare in serenità".