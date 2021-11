Ddl Concorrenza: cosa c’è nel testo che arriva oggi in Cdm, dai servizi telefonici a Rc auto Il ddl Concorrenza dovrebbe arrivare oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri: tante le novità, dai servizi di telefonia alle assicurazioni per le automobili, passando per la fibra ottica e la distribuzione dei farmaci. Su altre questioni non si è invece ancora trovata un’intesa: non ci sarà infatti alcun intervento immediato per quanto riguarda balneari e ambulanti. Vediamo però cosa è emerso dalla bozza circolata in seguito alla cabina di regia.

A cura di Annalisa Girardi

Dopo diversi rinvii, il ddl Concorrenza dovrebbe arrivare oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri. Ieri in cabina di regia è passata una prima valutazione delle misure all'interno del provvedimento, che riguardano tanto i servizi di telefonia che le assicurazioni per le automobili, passando per la fibra ottica e la distribuzione dei farmaci. Insomma, tante novità in arrivo anche se su alcune questioni non si è invece ancora trovata una quadra e sono state quindi escluse dal documento: non ci sarà infatti alcun intervento immediato per quanto riguarda balneari e ambulanti, che in un primo momento sembravano dover essere oggetto del disegno di legge.

Bisognerà aspettare il via libera definitivo in Cdm per conoscere le effettive novità. Già dalla bozza circolata in seguito della cabina di regia, che finirà oggi sul tavolo del governo, è però possibile indicarne qualcuna. Ad esempio, per quanto riguarda le compagnie telefoniche, è stabilito che queste debbano acquisire il consenso del cliente prima di addebitare costi di servizio offerti da terzi. Nello specifico si legge:

È fatto obbligo ai soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, ai fini dell'eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi, di acquisire la prova del previo consenso espresso del medesimo. In ogni caso, è fatto divieto agli operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche di attivare, senza il previo consenso espresso e documentato del consumatore o dell’utente,̀ servizi in abbonamento da parte degli stessi operatori o di terzi, inclusi quei servizi che prevedono l’erogazione di contenuti digitali forniti sia attraverso SMS e MMS, sia tramite connessione dati, con addebito su credito telefonico o documento di fatturazione, offerti sia da terzi, sia direttamente dagli operatori di accesso.

Per quanto riguarda invece le polizze assicurative per le auto, nella bozza si indica che le procedure di risarcimento diretto si applicano anche alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati Ue, ma che operano anche nel nostro Paese.

Come anticipato, nella bozza che dovrebbe approdare in Cdm sono contenute anche misure sulla sanità. Ad esempio, si dovrebbe intervenire per migliorare la distribuzione dei farmaci e accelerare l'introduzione sul mercato di nuovi medicinali. Ma non solo. Vengono anche definiti dei nuovi criteri per le nomine dei dirigenti medici secondo una graduatoria basata sul curriculum, sui titoli detenuti e sulle attività svolte.

Sono poi inserite anche delle nuove regole per la fibra ottica, in primis per ridurre i vincoli burocratici che servono a svilupparla. Si legge: