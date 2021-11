Ddl Concorrenza, c’è il via libera del governo: tutte le novità, dalle assicurazioni alla telefonia Nel disegno di legge appena approvato il governo per promuovere la concorrenza ci sono diverse novità: dall’obbligo del consenso espresso del cliente per gli abbonamenti degli operatori telefonici ai risarcimenti diretti da parte delle compagnie assicurative straniere che operano in Italia. C’è poi il nodo tassisti, pronti alla mobilitazione, mentre arriva il rinvio su ambulanti e balneari: per ora si procede solo alla mappatura delle concessioni.

A cura di Tommaso Coluzzi

Il governo, alla fine di un Consiglio dei ministri durato un paio d'ore, ha varato il disegno di legge sulla concorrenza. La misura, compresa nel pacchetto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, è arrivata dopo diversi rinvii e dopo una cabina di regia – quella di ieri – in cui fino all'ultimo si è cercato di limare i punti di discussione nella maggioranza. Gli obiettivi principali della legge sono tre: promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche al fine di garantire l’accesso ai mercati di imprese di minori dimensioni; rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all’apertura dei mercati; garantire la tutela dei consumatori. Il testo, spiegano da Palazzo Chigi, interviene sulla rimozione delle barriere all’entrata dei mercati, sui servizi pubblici locali, su energia e sostenibilità ambientale, sulla tutela della salute, sullo sviluppo delle infrastrutture digitali e sulla rimozione degli oneri e la parità di trattamento tra gli operatori. Insomma, le novità sono tante e riguardano diversi servizi, ma restano fuori questioni come balneari e ambulanti.

Il provvedimento prevede una serie di deleghe al governo. In primis per la trasparenza e mappatura delle concessioni, su modello catasto, per "costituire un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni, al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori". E poi procedure pubbliche per la gestione dei porti e ulteriori regole di trasparenza nelle procedure di affidamento del servizio di distribuzione del gas, con incentivi agli enti locali per realizzare gare più rapidamente. Stabilite anche nuove regole per le concessioni idroelettriche, che devono essere completate entro il 2022.

Vengono introdotte anche nuove norme per quanto riguarda il trasporto pubblico e i servizi locali, e qui c'è il nodo taxi: "Promozione della concorrenza, anche in sede di conferimento delle licenze, al fine di stimolare standard qualitativi più elevati", si legge nel testo, con i tassisti già sul piede di guerra. Ci sono novità per l'energia e la sostenibilità ambientale, con un impulso alla realizzazione della rete delle centraline elettriche. E poi maggiore concorrenza nella gestione dei rifiuti e alcune novità sul settore salute, dal prezzo di rimborso delle aziende farmaceutiche all'eliminazione della discrezionalità nella scelta dei dirigenti medici.

Al centro del disegno di legge c'è anche la digitalizzazione: vengono agevolati i lavori per la realizzazione di infrastrutture fisiche consentendo il passaggio su reti già esistenti, ma viene anche imposto ai gestori di servizi di telefonia e comunicazioni elettroniche l’obbligo di acquisire il consenso espresso per tutti i servizi in abbonamento offerti da terzi, compresi sms e mms. Poi vengono semplificati i controlli sulle attività economiche e sarà esteso l'obbligo di risarcimento diretto anche per le assicurazioni che operano in Italia ma hanno sede all'estero.