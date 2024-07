video suggerito

Dalle vetrate alle pergole, quali lavori si potranno fare senza permessi ora che il Salva Casa è legge Con il decreto Salva casa diventato legge si allunga la lista di interventi che si possono realizzare in edilizia libera. Si chiariscono i limiti di installazione delle vetrate panoramiche, o Vepa, mentre c'è il via libera a tende da sole e pergole bioclimatiche.

A cura di Luca Pons

Tende da sole, pergole bioclimatiche e vetrate panoramiche: si allunga l'elenco delle opere che possono essere realizzate in edilizia libera, quindi senza bisogno di permessi, ora che il decreto Salva casa è legge. La norma infatti non contiene solo una sanatoria per gli abusi edilizi e dei criteri più ampi sull'abitabilità che permettono di mettere a norma i mini appartamenti: c'è anche l'inserimento di nuovi interventi edilizi per i quali non serviranno autorizzazioni. Dopo l'approvazione del Senato, si attende solo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale e già dai prossimi giorni saranno in vigore tutte le novità che il Parlamento ha inserito durante l'iter per trasformare il decreto in una legge.

Quali lavori rientrano nell'edilizia libera

Per quanto riguarda l'edilizia libera, cioè l'insieme di tutti gli interventi che non richiedono alcuna autorizzazione, questa è regolata dal Testo unico dell'edilizia, che risale al 2001, Ci sono stati numerosi intervento su questo testo, e in ultimo proprio il decreto Salva casa. In particolare, l'articolo 6 del Testo unico specifica che si possono realizzare "senza alcun titolo abilitativo" tutta una serie di opere, purché si rispettino le normative urbanistiche comunali, quelle antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, sull'efficienza energetica, contro il rischio idrogeologico, e sul paesaggio.

Ad esempio, giù in precedenza rientravano nell'edilizia libera gli interventi per installare pompe di calore fino a 12 kW di potenza, così come quelli per rimuovere delle barriere architettoniche (purché non richiedessero di installare un ascensore esterno). Ma anche le serre mobili per l'agricoltura, alcuni tipi di pannelli solari, i lavori di pavimentazione degli spazi esterni privati.

Come cambiano le regole sulle Vepa con il Salva casa

Il decreto Salva casa convertito in legge ha ampliato la lista delle opere che ricadono nella categoria dell'edilizia libera. Molto discusso ad esempio il tema delle Vepa, o vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti: queste erano già considerate opere in edilizia libera, se svolgevano funzioni di "protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche". Tuttavia, il Salva casa ha chiarito dove possono e non possono realizzate.

Le Vepa infatti sono considerate in edilizia libera se costruite su balconi, oppure su logge che rientrano nell'edificio, e adesso anche su porticati. Tuttavia, questi porticati non devono essere "gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico", e non devono trovarsi nella parte esterna dell'edificio che dà su aree pubbliche. Altrimenti è necessario ottenere dei permessi. In tutti i casi, le Vepa in edilizia libera non possono creare "spazi stabilmente chiusi", altrimenti si allargherebbe il volume della casa, e devono garantire il ricircolo dell'aria, oltre a ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro.

Tutte le nuove opere in edilizia libera

L'altra aggiunta in tema di edilizia libera con il Salva casa prevede un lungo elenco di opere che vengono incluse e che prima invece avrebbero richiesto dei permessi, o su cui c'era poca chiarezza. In particolare, le "opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici" che siano costituite da:

tende

tende da sole

tende da esterno

tende a pergola con telo retrattile, una categoria che include anche le pergole bioclimatiche

In questo ultimo caso, la pergola bioclimatica deve essere "addossata o annessa" alla casa, anche con strutture fisse se è necessario. Resta comunque il divieto di creare uno spazio stabilmente chiuso per non ampliare il volume e la superficie dell'edificio, oltre a ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro.