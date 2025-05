video suggerito

Da oggi si può annullare il Modello 730 e inviare una nuova dichiarazione se c'è un errore: come fare Da oggi, 19 maggio 2025, è possibile annullare la dichiarazione dei redditi se ci si accorge di un errore o una mancanza, e inviare un nuovo Modello 730 precompilato per sistemare la situazione. Ecco come fare sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

A cura di Luca Pons

Da alcuni giorni è possibile inviare la propria dichiarazione dei redditi con il modello 730 precompilato. E da oggi, 19 maggio 2025, fino al 20 giugno, chi si accorge di aver fatto un errore o di non aver inserito alcuni dati può annullare la dichiarazione una sola volta e inviarne una nuova dal sito dell'Agenzia delle Entrate, mettendosi così in regola. Un paio di giorni dopo che si completata la procedura per l'annullamento, sarà disponibile una nuova dichiarazione precompilata da modificare e spedire.

Nei primi giorni in cui è stato possibile inviare la dichiarazione dei redditi, molti contribuenti si sono lanciati, al punto che il sito dell'Agenzia ha avuto dei problemi tecnici. Che fosse per togliersi il pensiero o per avere accesso in anticipo al rimborso Irpef, è possibile che ci si renda conto dopo aver compilato la dichiarazione che manca qualcosa: un dato anagrafico sbagliato, un indirizzo Iban non aggiornato, un'entrata dello scorso anno non registrata, o anche una detrazione fiscale in più a cui si avrebbe diritto e che non era conteggiata.

Come annullare la dichiarazione dei redditi 2025

Per annullare la dichiarazione basta accedere all'area riservata sul sito dell'Agenzia delle Entrate e trovare il modello 730 già inviato, che a fianco avrà la scritta "Elaborato". Se si sono mandati anche un modello Redditi aggiuntivo o correttivo, per prima cosa bisognerà clicca "Ripristina" nell'apposita sezione, chiamata appunto "Redditi aggiuntivo e correttivo/integrativo". Poi si potrà procedere ad annullare il modello 730 già inviato.

Anche l'eventuale modello F24 già predisposto sarà cancellato in automatico, e saranno a disposizione le ricevute dell'annullamento (nell'apposita sezione "Ricevute" del sito). Poi bisognerà effettuare una nuova dichiarazione dei redditi. Questo passaggio non va dimenticato: se non lo si fa, si risulterà semplicemente tra i contribuenti che non hanno inviato la dichiarazione. Non si potrà procedere immediatamente, però: il sistema informatico dovrebbe richiedere circa 24-48 ore per resettare le informazioni.

Fino a quando si può annullare il modello 730 e inviarne un altro

Tutti coloro che hanno già mandato il modello 730 precompilato o il modello Redditi possono annullarlo e ripetere l'iter. Attenzione, però: l'annullamento si può effettuare una volta sola. Dunque non ci si può sbagliare nuovamente. E va completato entro il 20 giugno 2025 per il modello 730, o entro il 26 giugno per modello Redditi se c'è già predisposto un modello F24, quindi c'è poco più di un mese a disposizione per valutare eventuali sbagli o mancanze. Gli unici che hanno più tempo sono coloro che hanno inviato modello Redditi senza modello F24: in questo caso la scadenza è il 15 ottobre.

Le scadenze per la dichiarazione dei redditi Irpef 2025

Al di là dell'annullamento della dichiarazione, non cambiano le scadenze già annunciate per inviare il modello 730 e il modello Redditi. In particolare, si potrà aspettare fino al massimo al 30 settembre 2025 per il modello 730, che sia precompilato o meno. Il modello Redditi invece ha una scadenza più lunga: 31 ottobre 2025.