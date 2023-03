Cospito, Giurì d’onore della Camera ha deciso sul caso Donzelli: parere sarà presentato in Aula Il presidente del Giurì d’onore della Camera, Sergio Costa, ha consegnato al presidente dell’Assemblea di Montecitorio Fontana la relazione conclusiva sulle affermazioni, rese nell’Aula della Camera, il 31 gennaio scorso, dal deputato Fdi Giovanni Donzelli contro i colleghi del Partito democratico Debora Serracchiani, Andrea Orlando e Silvio Lai.

A cura di Annalisa Cangemi

Il Giurì d'onore della Camera ha approvato all'unanimità la relazione sul caso Donzelli. Lo si apprende a Montecitorio al termine della riunione della commissione presieduta da Sergio Costa (M5s) e composta da Fabrizio Cecchetti (Lega), Alessandro Colucci (Misto), Annalisa Patriarca (FI) e Roberto Giachetti (Iv).

La commissione era chiamata valutare se il deputato di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli avesse leso l'onorabilità di quattro parlamentari del Pd, nel suo intervento in Aula il 31 gennaio scorso. Durante la discussione sull'istituzione della commissione Antimafia, Donzelli si era espresso sulla visita della delegazione Pd all'anarchico Alfredo Cospito, che in quel momento si trovava ancora nel carcere di Sassari, in sciopero della fame per protesta per l'applicazione nei suoi confronti del regime carcerario del 41 bis

Donzelli, che è anche vicepresidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir), aveva attaccato i parlamentari dem, affermando che "il 12 gennaio 2023, Alfredo Cospito, mentre parlava con i mafiosi, incontrava parlamentari come Serracchiani, Lai, Orlando e Verini che andavano a incoraggiarlo nella battaglia". "Questa sinistra sta dalla parte dello Stato o dei terroristi?", è stata la domanda posta dal deputato di Fratelli d'Italia.

Il presidente del gran Giurì, Sergio Costa, ha consegnato nelle mani del presidente della Camera, Lorenzo Fontana, il testo contenente il parere dell’organismo sul caso. L’atto, secretato, dopo la formale approvazione del presidente della Camera verrà presentato all’Aula che ne prenderà soltanto atto.