Cos’è successo alla legge che vieta la carne coltivata e perché non è ancora entrata in vigore La legge contro la carne coltivata è stata approvata dal Parlamento il 16 novembre, ma non è ancora entrata in vigore. Si aspetta l’approvazione della Commissione europea, dato che è una norma che riguarda il mercato unico dell’Ue. Resta da vedere, quindi, se Bruxelles avrà delle critiche da fare.

A cura di Luca Pons

Il Parlamento ha approvato la legge che vieta la produzione e la vendita di carne coltivata il 16 novembre, oltre due settimane fa. Da allora, il testo non è ancora stato inviato al Quirinale. L'ultimo passaggio per l'entrata in vigore, infatti, dovrebbe essere la firma del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e poi la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Ma c'è ancora un ostacolo, in mezzo, che in molti casi avviene in tempi rapidi: il via libera dell'Unione europea.

La legge sulla carne coltivata, infatti, riguarda il mercato unico dell'Ue dato che si parla di vietare la vendita e la produzione di un alimento. Con questa norma l'Italia vieterebbe una cosa che al momento in Europa non c'è ancora – non si vende e non si mangia in nessun Paese membro – e su cui non ci sono norme europee precise. A prescindere da questo aspetto, quando si parla di mercato unico si deve avviare la cosiddetta procedura Tris: la Commissione europea analizza il testo della legge per verificare che non vada contro le norme già concordate in materia di mercato unico.

Il governo Meloni dovrebbe già aver inviato il testo a Bruxelles, dato che il ministro Lollobrigida aveva dichiarato che lo avrebbe fatto "subito dopo la sua approvazione, come avvenuto in tante altre circostanze". Per il momento, però, non è ancora arrivata una risposta. Finché non ci sarà l'ok definitivo anche dell'Europa, il testo non potrà andare a Sergio Mattarella per la firma definitiva, la pubblicazione e l'entrata in vigore. Entrata in vigore che comunque, nell'immediato, avrebbe ben pochi effetti concreti.

L'Italia aveva già inviato la notifica della legge all'Unione europea: lo aveva fatto a luglio, e l'Ue avrebbe potuto svolgere una verifica preliminare per accelerare i tempi. A ottobre, però, la notifica era stata ritirata creando il sospetto che il governo temesse una bocciatura. Il ministro Lollobrigida aveva smentito queste voci: "È stata ritirata la notifica all’Ue, per rispetto nei confronti del lavoro del nostro Parlamento", cioè per dare più libertà a Camera e Senato di fare modifiche al testo e poter poi inviare la legge definitiva a Bruxelles. Tuttavia, di solito le notifiche servono proprio per dare occasione alla Commissione europea di fare delle osservazioni mentre la legge è ancora in via di approvazione, in modo da poter intervenire in tempo.

Anche in Aula il ministro aveva difeso la legge, dicendo che che non ci sono gli estremi perché la Commissione europea faccia partire una procedura d'infrazione: "Attiveremo ogni azione utile a difendere in Europa le scelte del Parlamento italiano, poiché non c'è un solo valido motivo perché le Istituzioni europee possano decidere di contestare provvedimenti che garantiscono la tutela della salute dei cittadini e che salvaguardano l'economia". Resta da vedere se anche l'Ue sarà della stessa opinione.