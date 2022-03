Cos’è l’Energy recovery fund contro il caro bollette: la proposta di Conte spiegata a Fanpage.it Il leader del Movimento 5 Stelle lancia l’Energy recovery fund durante la diretta Instagram con Fanpage.it e chiede a Draghi di parlarne con Von der Leyen: “Si tratta di un nuovo recovery, un piano energetico europeo, ricorrendo anche in questo caso al debito pubblico europeo per finanziarlo”.

A cura di Tommaso Coluzzi

Dopo aver chiuso il Recovery fund ai tempi del governo giallorosso, Giuseppe Conte torna all'attacco e propone l'Energy recovery fund. Il leader del Movimento 5 Stelle ha spiegato di cosa si tratta durante la diretta Instagram di Fanpage.it, nella quale è intervenuto per commentare i temi di attualità a partire dalla guerra tra Russia e Ucraina. Conte ha annunciato di aver già chiesto a Draghi di portare avanti questa idea di un recovery sull'energia e di avergli suggerito di parlarne lunedì prossimo con la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, che il presidente del Consiglio incontrerà a Bruxelles in mattinata.

"Qualche ora fa ho sentito il presidente Draghi per parlare dello scenario che stiamo attraversando", ha raccontato Conte durante la diretta con Fanpage.it. "Gli ho voluto dire che ha il pieno sostegno da parte del Movimento 5 Stelle nel suo incontro di lunedì con la Commissione europea – ha continuato il leader pentastellato – Dobbiamo approvare a livello europeo un Energy recovery fund". Poi ha spiegato di cosa si tratta: "Non parlo solo di un aiuto, ma di concepire una politica di stoccaggio e acquisti comuni per quanto riguarda l'energia".

Non si tratta, però, di rivedere il Recovery fund messo in piedi per risollevare l'economia dopo la crisi del Covid. Al massimo bisognerà adattare il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ha ammesso sempre Conte, ma qui si parla di una cosa diversa: "Sto pensando proprio a un nuovo Recovery, un nuovo progetto, un piano energetico europeo, ricorrendo anche in questo caso al debito pubblico europeo per finanziarlo". E sempre in materia di energia, il leader del Movimento ha chiuso la porta al nucleare, anche quello di nuova generazione. Poi ha annunciato: "A giorni con il Movimento 5 Stelle lanceremo un manifesto per un progetto energetico e per il risparmio energetico. Sarà un grande piano per investire in rinnovabili".