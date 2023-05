Cosa sappiamo del bonus da 500 euro per i contratti a termine che non vengono stabilizzati dopo due anni Nella bozza del decreto Lavoro datata il 1° maggio c’è anche una specie di buonuscita, un bonus da 500 per chi dopo due anni di contratto a termine non riceve un contratto a tempo indeterminato. Secondo alcune agenzie di stampa, però, la misura sarebbe saltata.

Con il nuovo decreto Lavoro del governo Meloni, approvato il primo maggio, cambiano le norme sui contratti a termine. Infatti, oltre agli interventi sul nuovo reddito di cittadinanza e sul taglio del cuneo fiscale annunciati dalla presidente del Consiglio, il testo prevede anche un provvedimento che estende l'uso dei contratti a tempo determinato. Con una modifica del decreto Dignità, le aziende avranno più facilità nel rinnovare i rapporti di lavoro a termine. Nella bozza del decreto che risale al 1 maggio, inoltre, è emersa una novità: una sorta di ‘buonuscita' se il contratto a tempo determinato non viene trasformato in un contratto a tempo indeterminato.

Una bozza che, però, alcune agenzie di stampa hanno smentito nello stesso giorno in cui questa è stata resa nota. Ad oggi il decreto, pur essendo stato approvato, non ha un testo definitivo. Al pubblico è stato diffuso solo il comunicato della presidenza del Consiglio, insieme a un video di presentazione girato da Giorgia Meloni. Domenica sera, il giorno prima che il governo si riunisse per approvare il dl, i sindacati convocati a Palazzo Chigi avevano lamentato proprio il fatto che non gli fosse stato mostrato un testo del decreto.

Il caso del bonus ‘saltato' poche ore dopo la circolazione della bozza

La misura sarebbe una buonuscita, o un bonus "una tantum". A riceverla sarebbero le persone che hanno avuto un contratto a termine per 24 mesi, e poi non l'hanno visto trasformato in un contratto a tempo indeterminato dalla propria azienda. Come forma di ‘compensazione', queste lavoratrici e lavoratori dovrebbero ricevere 500 euro.

Tuttavia, in mattinata è stata fatta circolare la bozza che riporta la novità del bonus, e nel giro di poche ore le agenzie di stampa hanno riportato che questa sarebbe saltata. Citando "fonti di governo", le agenzie hanno indicato che la norma apparsa nell'ultima bozza sarebbe stata inserita durante le discussioni interne all'esecutivo, ma che i lavori sul decreto sarebbero ancora in corso. Nonostante questo, va ribadito, sia stato già approvato dal governo, riunitosi il Primo maggio per annunciare il dl in una data simbolica. Secondo quanto riportato, la buonuscita da 500 euro sarebbe stata contemplata, temporaneamente inserita nel decreto – come dimostra la bozza in questione – e poi cancellata.

Cosa dice il testo sulla buonuscita da 500 euro

Fanpage.it ha provato a contattare il ministero del Lavoro, ma attualmente non ha ricevuto una conferma che la norma sia stata stralciata. Nel testo della bozza più recente, quella del 1 maggio, si legge: "Ai lavoratori con contratto a tempo determinato della durata di ventiquattro mesi sottoscritto successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, con l’eccezione delle attività stagionali, è corrisposto un importo una tantum a titolo di welfare di 500 euro, se al termine della durata il contratto di lavoro non è trasformato a tempo indeterminato".

Si tratterebbe, dunque, di un piccolo aiuto ("a titolo di welfare") ai dipendenti che vengono lasciati a casa dopo due anni di contratto a termine. Sarebbero esclusi i lavori stagionali che, per loro natura, hanno dei contratti temporanei che non diventano a tempo indeterminato.

Il bonus sarebbe valido per i contratti che sono durati 24 mesi e poi sono scaduti. Il testo prevede che per i contratti di durata inferiore che poi non diventano a tempo indeterminato sia ridotto anche l'importo del bonus. La bozza, però, non indica di quanto: si legge che "l'importo è ridotto in caso di contratto di durata inferiore a ventiquattro mesi" ma lo spazio per indicare la cifra è stato lasciato vuoto. Infine, dovrebbe avere accesso a questa sorta di welfare lavorativo solo chi ha avuto un contratto di almeno un anno. Infatti il bonus, anche con importo ridotto, "non è dovuto per i contratti di durata inferiore a dodici mesi", riporta il testo.