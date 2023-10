Cosa dicono i sondaggi politici dopo un anno di governo Meloni: le intenzioni di voto dei partiti A un anno dalla formazione del governo Meloni, le intenzioni di voto sorridono particolarmente a Fratelli d’Italia, che stacca di dieci punti il Partito Democratico. Il Movimento 5 Stelle crolla nell’ultimo mese, mentre risalgono Lega e Forza Italia.

A cura di Tommaso Coluzzi

A un anno dal giuramento del governo Meloni – che precisamente fu il 22 ottobre – le intenzioni di voto continuano a premiare il centrodestra, Fratelli d'Italia soprattutto. L'ultimo sondaggio politico di Quorum/Youtrend per Skytg24, conferma l'enorme crescita del partito della presidente del Consiglio nell'ultimo anno, pur registrando un discreto calo da un mese a questa parte. Discorso opposto per il Partito Democratico, che invece cresce nettamente rispetto al 25 settembre scorso, ma resta a dieci punti dalla vetta. Il Movimento 5 Stelle crolla nuovamente, mentre la Lega e Forza Italia provano a risalire la china. Vediamo tutte le percentuali partito per partito.

Fratelli d'Italia cala ma resta in testa, crolla il Movimento 5 Stelle

Nel sondaggio pubblicato oggi, Fratelli d'Italia conferma il suo strapotere politico in questo momento. Anche se, il partito di Giorgia Meloni, registra un meno 0,7% che lo fa scendere a un tondo 30%. La distanza con il Partito Democratico di Elly Schlein, pure in ripresa, resta abissale: i dem guadagnano lo 0,6% in un mese e risalgono al 19,9%. I punti di distacco sono più di dieci. Da un lato, però, il Pd può tirare un sospiro di sollievo: il Movimento 5 Stelle, principale avversario all'opposizione, non solo non cresce più, ma torna a calare molto rapidamente. I grillini perdono l'1,0% in un mese e scivolano al 14,4%.

Crescono Lega e Forza Italia, male l'alleanza Verdi e Sinistra

La Lega di Matteo Salvini, intanto, rosicchia lo 0,4% e torna all'8,8%. Il Carroccio, dopo più di un anno, è fermo al risultato delle elezioni politiche. Cresce anche Forza Italia, oggi guidato da Antonio Tajani, che passa al 6,3% con un più 0,2%. Cala, invece, Azione di Carlo Calenda: meno 0,1% che lo porta al 3,8%. Pessimo risultato per l'alleanza Verdi e Sinistra, che in un mese, secondo il sondaggio, perde lo 0,8% e passa al 3,8%. Italia Viva di Matteo Renzi, con un più 0,3%, si piazza al 3,1%, nettamente davanti a Per l'Italia, che con un più 0,3% sale al 2,3%. Chiudono le intenzioni di voto +Europa al 2,2% (più 0,2%) e Noi Moderati all'1,3% (più 0,4%).