Conte e Schlein si incontrano dopo il caso Bari: nessuno scambio, solo una gelida stretta di mano Primo faccia a faccia tra Elly Schlein e Giuseppe Conte dopo lo strappo del M5s per le comunali a Bari. Tra i due c'è stata solo una veloce stretta di mano, ma i due cercano di mostrare una distensione nei rapporti.

A cura di Annalisa Cangemi

La segretaria del Pd Elly Schlein e il leader del M5s Giuseppe Conte si sono stretti la mano in pubblico, dopo le tensioni dei giorni scorsi legate al caso Bari, quando l'ex premier si era sfilato dalle primarie del cosiddetto campo largo per le elezioni comunali del capoluogo pugliese, a seguito della notizia degli scandali giudiziari in cui è coinvolta l'ex assessora regionale Anita Maurodinoia, indagata sui presunti intrecci tra mafia e politica e per questo uscita dal partito.

Dopo lo strappo stamattina c'è stato un incontro tra i due leader alla Camera, durante un convegno sulla crisi idrica organizzato dal Movimento 5 Stelle. La segretaria dem ha preso la parola durante l'incontro, ma durante l'intervento di Schlein Conte non era presente, arrivando solo all'ultimo, in tempo per le conclusioni. Il leader pentastellato si è scusato per il ritardo e ha salutato Schlein, che nel frattempo si era seduta in platea. Conte, dopo aver fatto il suo discorso, si è fermato sul palchetto per una foto ricordo con gli altri relatori. A quel punto è arrivata la segretaria del PD e tra i due c'è stata una stretta di mano, replicata poi a favore di fotografi.

"Come sono andati in queste ore i rapporti fra voi due?", chiedono i cronisti. "Come sempre, siamo qui insieme", risponde Schlein. Mentre Conte aggiunge: "C'è stata una stretta di mano…". Conte e Schlein alla fine hanno poi lasciato l'auletta dei gruppi parlamentari di Montecitorio uscendo in due direzioni opposte, senza rilasciare altre dichiarazioni ai cronisti. "Presidente, vuole dettare la linea al Partito Democratico?", ha domandato Marco Billeci, giornalista di Fanpage.it. Ma Conte ha evitato di rispondere, e si è allontanato.