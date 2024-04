video suggerito

Dieci arrestati in provincia di Bari per corruzione elettorale: “Pagavano gli elettori 50 euro a voto” Sandro Cataldo, referente del movimento politico Sud al centro e marito dell’assessora regionale Anita Maurodinoia, è stato arrestato insieme al sindaco di Triggiano Antonio Donatelli e altre otto persone. Maurodinoia è indagata. I due sono ora agli arresti domiciliari, l’accusa della Procura è di corruzione elettorale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Luca Pons

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Antonio Donatelli, sindaco di Triggiano (Comune di 27mila abitanti in provincia di Bari) è stato arrestato e posto ai domiciliari con l'accusa di corruzione elettorale. Insieme a lui anche Sandro Cataldo, referente del movimento politico Sud al centro e marito dell'assessora regionale ai Trasporti Anita Maurodinoia, che è indagata. Le misure cautelari sono scattate per dieci persone in tutto, di cui una sarà detenuta in carcere in via cautelare: si tratta dell'ex assessore alla Sicurezza nel Comune di Grumo Appula.

L'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia riguarda la presunta compravendita di voti alle elezioni comunali di Triggiano, nel 2021, e di Grumo Appula nel 2020. L'accusa è di corruzione elettorale. L'indagine era partita quando il 6 ottobre 2021, pochi giorni dopo le elezioni, erano stati trovati frammenti di fotocopie di documenti d'identità e codici fiscali (ma anche materiale elettorale, fac-simili di schede e volantini) in un cassonetto dell'immondizia.

I primi interventi dei carabinieri per il caso erano arrivati già nel 2021. Le abitazioni di Triggiano e di Cataldo erano state perquisite, e l'assessore Maurodinoia aveva preso le distanze da Sud al centro. Infatti, era passata al Partito democratico. La giudice Paola Angela De Santis ora ha disposto gli arresti domiciliari per i due uomini, che secondo la Procura avrebbero gestito il sistema di scambio di voti pagando in alcuni casi 50 euro per ogni voto. Ci sarebbe stato, secondo l'accusa, un "collaudato accordo illecito" per orientare "numerosi elettori". Sarebbe stato Cataldo a "canalizzare le preferenze" a Triggiano, per rieleggere il sindaco Donatelli e due consiglieri comunali, che però non sono coinvolti negli arresti di oggi.

Le fotocopie trovate nel cassonetto si spiegherebbero così, secondo la Procura: "Chi accettava l’accordo avrebbe dovuto consegnare copia dei propri documenti d’identità e della scheda elettorale per un preciso conteggio dei voti sezione per sezione. La verifica veniva effettuata nel corso delle operazioni di spoglio dove vari “gregari” degli organizzatori – che stazionavano stabilmente nei pressi delle sezioni loro assegnate – verificavano se le persone si fossero effettivamente recate al voto" e durante lo spoglio "controllavano l’effettiva corrispondenza dei voti ‘acquistati'".

Un sistema simile, poi sarebbe stato applicato anche nel 2020 a Grumo Appula per rieleggere l'allora assessore alla Sicurezza, che oggi è stato messo in detenzione cautelare in carcere. Sarebbero emersi due fogli con un elenco di elettori che avrebbero dovuto ricevere 50 euro ciascuno per aver votato come concordato. In alcuni casi, il versamento era già avvenuto. Nelle prossime ore per tutti gli indagati si svolgeranno gli interrogati di garanzia, che potranno eventualmente confermare le misure cautelare.