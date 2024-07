video suggerito

Cadavere di un uomo trovato nelle campagne del Barese: indagini in corso, disposta l’autopsia Il cadavere di un uomo, incensurato e di età compresa tra i 35 e i 40 anni, è stato trovato nella mattinata di oggi, sabato 6 luglio, nelle campagne che costeggiano la strada statale 96 tra Palo del Colle e Binetto, in provincia di Bari. Il corpo era riverso accanto ad un’auto. La Procura ha disposta l’autopsia. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

88 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Macabra scoperta nelle campagne della provincia di Bari. Il cadavere di un uomo è stato trovato nella mattinata di oggi, sabato 6 luglio, nelle campagne che costeggiano la strada statale 96 tra Palo del Colle e Binetto.

Il corpo, stando a quanto riportano i quotidiani locali, era riverso accanto a un'auto. È molto probabile che il veicolo appartenga alla vittima, incensurata e che, stando a un primo esame, potrebbe avere tra i 35 e i 40 anni. Non è ancora chiaro da quanto tempo si trovasse nel luogo dove è stato ritrovato e anche la sua identità resta un mistero.

A lanciare l'allarme questa mattina, secondo quanto si legge sul quotidiano La Repubblica, sarebbe stato un contadino che si trovava nei pressi e che, a seguito della tremenda scoperta, ha immediatamente allertato e richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Il cadavere e l'automobile si trovavano precisamente lungo la via Favaro, nei pressi dello svincolo per Binetto.

Leggi anche Ancona, cadavere in avanzato stato di decomposizione trovato nel parco del Cardeto

Il magistrato della Procura di Bari, Marcello Quercia, a cui è stato affidato il caso, ha disposto l'autopsia sul corpo ritrovato nelle campagne del Barese. L'esame sulla salma dovrebbe venir eseguito nella giornata di lunedì 8 luglio, presso l'istituto di medicina legale del Policlincio di Bari dal professore Francesco Introna.

Gli accertamenti richiesti dalla Procura dovrebbero essere utili a far luce sulle cause e sulla dinamica del decesso dell'uomo. Dopo il ritrovamento del cadavere, sono partite subito le indagini dei Carabinieri della compagnia di Modugno.

I militari dell'Arma, coadiuvati da quelli della stazione di Palo del Colle intervenuti sul luogo dove il contadino aveva segnalato la presenza del corpo, al momento non escludono alcuna pista. Le prime ipotesi fanno propendere per un gesto volontario, ma per ora, fino a prova contraria, resta aperta anche quella dell'omicidio.