Trovato morto dalla madre Massimiliano Trozzi, presidente del Camerano calcio: disposta l'autopsia Lutto a San Biagio (Osimo) dove Massimiliano Trozzi, imprenditore 45enne e presidente del Camerano calcio, è stato trovato morto nell'azienda di famiglia dalla madre. Pochi giorni fa le dimissioni dall'ospedale dove era arrivato per accertamenti. Disposta l'autopsia.

A cura di Ida Artiaco

Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte di Massimiliano Trozzi, imprenditore 45enne e presidente del Camerano calcio, trovato senza vita dalla madre nella mattinata di ieri all'interno dell'azienda di pelletteria Faber a San Biagio (Osimo) che gestiva. A fare la tragica scoperta la madre Emilia.

La morte del 45enne è avvenuta pochi giorni dopo un malore per il quale Trozzi era stato dimesso dall'ospedale dopo essere stato soccorso sabato scorso al termine della partita persa dalla squadra del Camerano Calcio.

La sconfitta lo aveva fatto agitare al punto tale da farsi misurare la pressione dagli operatori dell'ambulanza presente sul campo, poi è stato trasferito al pronto soccorso di Osimo per ulteriori accertamenti. Da qui è stato dimesso in serata. Intanto, Trozzi era tornato regolarmente al lavoro in azienda lunedì. Sulle cause farà ora luce l'autopsia disposta all'ospedale Torrette di Ancona, come riporta Il Corriere Adriatico.

"È impossibile descrivere ciò che proviamo. Siamo annebbiati. Dolore, rabbia, abbattimento. Un attimo, un battito di ciglia, un istante e il nostro Presidente, il nostro amico, il nostro punto di riferimento, Massimiliano Trozzi non c'è più. Se l'è portato via un malore improvviso, stamattina.Alla sua famiglia, a suo figlio Gabriel, nostro calciatore della prima squadra, a tutti quanti, come noi, gli hanno voluto un gran bene e ci sono subito diventati amici, un messaggio di condoglianze e un abbraccio enorme da tutto il Camerano Calcio. Non ce la facciamo a scriverlo, ci sembra impossibile: ciao Massi, lasci un vuoto indescrivibile. Riposa in pace", è il messaggio condiviso sulla pagina Facebook del Camerano calcio.