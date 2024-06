video suggerito

Lasciato nella volante dopo turno di notte, cane poliziotto muore per il caldo in Usa: “Un incidente” Il cane Horus, un esemplare di pastore tedesco, è stato lasciato nella vettura di servizio dopo il turno notturno ed è morto. La polizia locale di Savannah parla di incidente ma sul caso la procuratrice della contea ha chiesto una indagine approfondita per accertare fatti e responsabilità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il cane poliziotto Horus

Un cane poliziotto è morto in Usa dopo essere stato lasciato all’interno della vettura di servizio al termine del turno di lavoro notturno col suo conduttore. La tragedia si è consumata la settimana scorsa a Savannah, nello stato del Missouri, dove il cane, un esemplare di pastore tedesco, faceva parte dell’Unita k-9 da tre anni. Il capo della polizia della cittadina a nord di Kansas City ha dichiarato che l’animale di nome Horus è morto il 20 giugno scorso a causa di complicazioni dovute alla permanenza in auto dopo un turno notturno.

Non è chiaro per quante ore l’animale sia rimasto chiuso nella vettura di servizio e la polizia si è rifiutata di rilasciare altre informazioni, visto che sul caso è stata aperta una inchiesta, ma sugli agenti e sul Dipartimento sono piovute valanghe di polemiche e accuse. In quei giorni infatti le temperature in zona hanno superato abbondantemente i 30 gradi e in una vettura al chiuso potrebbero aver raggiunto in poco tempo un livello insopportabile per un cane.

"L'intero dipartimento apprezza i vostri pensieri e le vostre preghiere mentre affrontiamo la perdita del nostro partner, Horus. Poiché si tratta di un'indagine aperta, non verranno rilasciate ulteriori informazioni fino al completamento dell'indagine", spiegano dalla polizia, parlando di un incidente. Davanti a queste affermazioni, i canali social del Dipartimento però sono stati inondati di accuse e critiche pesantissime per quanto accaduto.

Leggi anche USA, il caldo estremo ha sciolto la statua di Abraham Lincoln a Washington

Anche la procuratrice della contea di Andrew ha dichiarato di aver chiesto alla polizia dello stato del Missouri di indagare sul caso e sull’episodio stanno ora conducendo accertamenti gli agenti della polizia stradale locale. "L'ufficio del procuratore della contea di Andrew è profondamente rattristato nell'apprendere della scomparsa di Horus. Gli siamo grati per il suo servizio alla nostra comunità", ha detto la procuratrice, aggiungendo: "Ho richiesto un'indagine speciale tramite la Missouri State Highway Patrol. Aspetterò i risultati di questa indagine prima di prendere qualsiasi decisione sulle azioni necessarie".

Il cane Horus, era entrato nel dipartimento di polizia nel febbraio 2021 quando aveva 2 anni. Lui e il suo conduttore si erano addestrati per otto settimane e aveano iniziato a pattugliare insieme nel maggio 2021, continuando il loro lavoro fino alla tragedia.