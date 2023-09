Conte critica la Manovra del governo e difende il Superbonus: “Lo usano per coprire loro fallimenti” Giuseppe Conte torna a criticare le misure economiche del governo nella Manovra e difende il Superbonus, contro cui il ministro dell’Economia aveva puntato il dito per giustificare il deficit elevato.

A cura di Annalisa Girardi

L'Italia era riuscita a riprendersi dopo la pandemia, ma ora – con le politiche economiche che il governo sta delineando nella Manovra – il Paese viene nuovamente strozzato: è la posizione di Giuseppe Conte, leader del Movimento Cinque Stelle, ribadita in un'intervista con La Stampa. Le condizioni economiche sono ancora critiche in tutta Europa, ma secondo l'ex presidente del Consiglio in Italia le cose vanno particolarmente male anche a causa delle decisioni che vengono prese a Palazzo Chigi. Se lo spread sale, ad esempio, è colpa "di un governo fermo, che non offre una visione e una prospettiva di crescita".

Secondo Conte, Giorgia Meloni ha "sposato una logica burocratica dei conti pubblici". E aggiunge: "È giusto farli quadrare, ma devono quadrare anche quelli delle famiglie italiane. Tagliando investimenti e crescita si condanna l'Italia". Per il leader grillino le risorse andrebbero usate in un modo preciso: "Per risollevare la sanità al collasso, per finanziare aiuti alle famiglie in difficoltà e per evitare tagli all'istruzione e alla ricerca".

Il leader Cinque Stelle parla anche del Superbonus, dopo le dichiarazioni del ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, che in conferenza stampa per presentare la Nadef aveva dato la colpa dell'eccessivo deficit alla misura volta dal M5s per far ripartire il settore edilizio. Secondo Conte il governo starebbe usando il Superbonus "per coprire tutti i loro fallimenti".

Della contestata misura Conte ha parlato anche ieri sera, ospite della trasmissione "Accordi e Disaccordi" su Nove. "Al ministro Giorgetti direi semplicemente che non c'è nessun buco di bilancio, perché altrimenti andrebbero arrestate tantissime persone anche nel governo precedente a quello di Meloni, sono stupidaggini. Tra l'altro – per carità, si può cercare il capro espiatorio – ma non bisogna dire sciocchezze, perché poi i mercati finanziari ti ammazzano".