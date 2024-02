Come sta il ministro Crosetto dopo il ricovero: lieve pericardite e nessun danno cardiaco Guido Crosetto è in buone condizioni. Gli esami fatti, dopo il ricovero nella notte all’ospedale San Carlo di Nancy a Roma per un dolore al petto, hanno evidenziato “una lieve pericardite e l’assenza di danni cardiaci”. Nelle prossime ore verranno fatti ulteriori accertamenti, per accertare le cause del malore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Girardi

Guido Crosetto, ricoverato nella notte all'ospedale San Carlo di Nancy per dei dolori al petto, sta bene. Una nota del ministero della Difesa fa sapere che le sue condizioni sono buone: gli esami fatti finora, tra cui una coronarografia, hanno rilevato una lieve pericardite, ma non ci sono danni cardiaci. Sarà sottoposto nelle prossime ore a nuovi accertamenti, per capire le cause del malore.

"Nella tarda serata di ieri il ministro della Difesa Guido Crosetto si è recato presso il pronto soccorso dell'ospedale San Carlo di Nancy per un perdurante dolore al petto. Gli accertamenti e il monitoraggio ai quali è stato immediatamente sottoposto presso la struttura ospedaliera hanno evidenziato una lieve pericardite e l'assenza di danni cardiaci. Nelle prossime ore il ministro Crosetto, le cui condizioni di salute sono buone, verrà sottoposto a ulteriori esami, per accertare le cause del malore", si legge nella nota diffusa.

Il comunicato si conclude con i ringraziamenti per i numerosi auguri di pronta guarigione ricevuti da Crosetto in queste ore: "Il ministro ringrazia per i numerosi messaggi di vicinanza e amicizia ricevuti da parte del mondo istituzionale e politico, di maggioranza e di opposizione, nonché per l'affetto testimoniato da tanti cittadini comuni".

Anche Giorgia Meloni aveva augurato a Crosetto, uno dei co-fondatori di Fratelli d'Italia, di rimettersi presto: "Un grande abbraccio e tanti auguri di pronta guarigione al ministro Crosetto. Con la tua forza e la tua determinazione, sono sicura che supererai anche questa sfida. Forza Guido", aveva scritto la presidente del Consiglio su X.

La pericardite è un’infiammazione del pericardio, cioè la sottile membrava che avvolge il cuore: si tratta di un condizione che può essere dovute a diverse cause, generalmente un’infezione virale. Il forte dolore al petto, sintomo con cui Crosetto si è recato in ospedale, è provocato proprio dall'infiammazione di questa membrana.