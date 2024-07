video suggerito

Trova 2.900 euro, li consegna ai Carabinieri ma nessuno li reclama: dopo un anno incassa l’intera somma Dopo aver trovato 2.900 euro in contanti mentre andava a fare la spesa a Villafranca, in provincia di Verona, una donna di 60 anni non ci ha pensato un secondo e li ha subito consegnati ai Carabinieri. A distanza di un anno, tuttavia, nessuno ha reclamato il denaro e alla signora è stata data l’intera somma. Il sindaco: “Dimostrato profondo senso civico”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Dopo aver trovato 2.900 euro in contanti mentre andava a fare la spesa a Villafranca, in provincia di Verona, una donna di 60 anni non ci ha pensato un secondo e li ha subito consegnati ai Carabinieri. A distanza di un anno, tuttavia, nessuno ha reclamato il denaro e alla signora è stata data l'intera somma.

Come è stato ricostruito dal quotidiano veneto L'Arena, che ha riportato la storia, un anno fa la signora era andata a fare acquisti in un supermercato di viale Postumia. Nel parcheggio del punto vendita ha trovato un involucro con all’interno l'ingente somma, è andata immediatamente dai Carabinieri e ha consegnato il denaro.

I militari hanno verificato che i numeri di serie delle banconote non corrispondessero a soldi di cui era stato denunciato lo smarrimento o il furto, poi hanno affidato in custodia il contenuto al comando della Polizia locale e pubblicato un annuncio sull'albo pretorio del Comune.

Ma passato un anno dalla pubblicazione, visto che il legittimo proprietario non ha reclamato i soldi, la 60enne, come prevede la normativa, è entrata in possesso dell’oggetto ritrovato. Il Comune ha contattato la donna per inviarle un bonifico con l'intera somma. Se invece nei passati 12 mesi qualcuno avesse reclamato i soldi, la signora avrebbe potuto chiedere un premio per il ritrovamento, pari, secondo quanto prescrive il Codice civile, a un decimo del denaro ritrovato.

"Che io ricordi" – ha commentato il sindaco di Villafranca Roberto Dall’Oca – "non ho mai avuto conoscenza, nel corso degli anni, di episodi simili in città. Bisogna comunque dare risalto al gesto di questa persona, che ha agito in maniera onesta consegnando, come prevede la legge, la somma smarrita alle forze dell’ordine".

"Per questo, se la signora autrice di questo gesto di civiltà sarà d’accordo e ci contatterà, – prosegue il primo cittadino – siamo disposti a dare dal punto di vista istituzionale l’opportuna visibilità alla sua azione, mediante la quale ha dimostrato un profondo senso civico".